Las nubes sin agua de Venus limitan la existencia de vida, pero las de Júpiter sí podrían albergarla

Una reciente investigación enfocada en medir la cantidad de agua en los planetas del Sistema Solar, afirma que los organismos más extremófilos de la Tierra no podrían sobrevivir con la que existe en las nubes de Venus; sin embargo, en las de Júpiter sí existe la suficiente agua y temperatura adecuada, aunque para hacer viable la vida harían falta otros elementos, este nuevo estudio, publicado en la revista Nature Astronomy, desbanca la teoría de la fosfina, pues concluye que la atmósfera venusiana no sería habitable. En el caso del gigante gaseoso, sus nubes tienen una concentración de agua lo suficientemente alta y una temperatura adecuada para que sobrevivieran organismos extremófilos, pero para que se desarrollen en ellas es necesario tomar aspectos como la presencia de los nutrientes adecuados, y no es suficiente con que haya agua y la temperatura ideal.

Gráficos: Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

Venus

