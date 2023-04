Los OVNIS podrían no existir, según últimos reportes de la NASA

Imagina que eso que en algún momento te manejaron como un Objeto Volador No Identificado, ahora no lo sea. Que haya sido un simple reflejo del brillo de las estrellas, de los planetas, de las nubes o de los propios meteoritos.

Entonces... ¿Existen o no existen los OVNIS? ¿Nos creemos lo de las naves voladoras, lo de los extraterrestres que buscan hacer contacto con nosotros, lo de la vida en otros planetas? La misma NASA intenta aclarar nuestras preguntas.

Escaneo digital de alta resolución de un cuadro completo de la película original del Apolo 16 que muestra el objeto en cuestión (centro superior) y su posición relativa a la luna. . National Geographic

¿Existen los OVNIS o no?

Cuando fue lanzado el Apolo 16 nadie se imaginaba lo que iba a suceder. A su retorno, se presentó un video con el registro capturado por los tres astronautas de aquella misión, desde una de las ventanas del transbordador. Eran cuatro segundos de imágenes de un presunto OVNI, flotando en el espacio exterior.

Pero, ahora que se llevó a cabo una investigación para desclasificarlo y al usar una remasterización en alta calidad de ese antiguo video, el Centro Espacial Lyndon B. Johnson estabilizó las imágenes con un mayor contraste. Lo que encontró, dirían las notas virales "no lo vas a creer".

Resulta que eso que llamaban OVNI era en realidad -citando a National Geographic- "un reflejo provocado por el reflector/boom EVA, una herramienta anclada al módulo de mando que se utiliza para facilitar la caminata espacial en la Luna".

Y sí, hay muchos más reflejos como ése

Este reflejo provocado por el reflector, no es el primero y no será el último, al parecer. Este reflejo fue llamado por la NASA como un Fenómeno Anómalo No Identificado y ha sido reportado en muchas ocasiones como si se estuviera viendo a un OVNI. La NASA explica entonces que los planetas de pronto pueden parecer como una formación de luz extraña porque, a diferencia de las estrellas, no titilan en el cielo.

Este mismo fenómeno puede ser registrado también por planetas como Mercurio o Júpiter, o en los lanzamientos de cohetes, cometas, satélites o meteoritos.

A raíz de esto, la NASA dijo que dejará de clasificar estas apariciones como Objetos Voladores No Identificados y que ahora los llamará Fenómenos Anómalos No Identificados, UAP por sus siglas en inglés. Las investigaciones respecto a esos objetos seguirá realizándose, pero bajo mayor conciencia y para, según la NASA, sentar las bases de futuros estudios sobre estos objetos voladores que, realmente, siguen siendo no identificados.