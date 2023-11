¿Por qué se les llama padrastros a los 'cueritos' que salen en los dedos?

Hay veces en las que vas por la vida haciéndote cuestionamientos sin razón. Caminando por la calle, te comienzas a preguntar cosas. Yendo en el transporte público, te cuestionas temas que no sabes si los demás también lo han pensado alguna vez.

Así es como nació este cuestionamiento: de la nada, sin embargo, dijeran los filósofos que saben: existe. La ciencia nos ayuda entonces a respondernos: ¿de dónde nace el llamar padrastros a los 'cueritos' o 'pellejitos' que nos salen en los dedos? Toma nota y aprende algo nuevo el día de hoy.

¿Por qué les dicen padrastros a los 'cueritos' que salen en los dedos?

Los padrastros son pequeñas lesiones en la piel de los dedos, ubicada alrededor de las uñas. Morderse las uñas o la deshidratación de la piel, es motivo para que aparezcan. Su nombre proviene del latín científico "padrostrum digitus".

"Padros" significa "pellejo que escuece" y "digitus" significa "dedo". De acuerdo a estos términos en latín, lo más natural era que se le llamaran "padrostro", pero por su parecido a la palabra "padrastro", terminó llamándosele así.

No es por incómodo, no es porque moleste, no es por otra cosa que se le llama "padrastro", sino por la simple y sencilla razón de su origen del latín científico.

Padrastros en los dedos. Especial

¿Cómo prevenir los 'padrastros'?