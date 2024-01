Conoce las preguntas que la ciencia no ha podido responder... todavía

La ciencia, por donde lo veamos, es maravillosa. Ha avanzado con el paso de los años y sin duda lo seguirá haciendo en busca de la revelación de millones de misterios que seguimos cuestionando aún en estas épocas mucho más modernas.

Sin embargo, aún con lo mucho que la ciencia avanza, hay cosas que todavía no logra determinar. Preguntas que nos hemos hecho por años, que nuestros antepasados seguramente también se hicieron y que, a decir verdad, no sabemos si algún día obtengamos respuestas a ellas. Estas son algunas preguntas que la ciencia todavía no responde.

Preguntas que la ciencia no ha podido responder. Getty Images/iStockphoto

¿Cuáles son las preguntas que la ciencia todavía no responde?

Una de ellas tiene que ver con el misterio de si fue primero el huevo o la gallina. "¿Cuál es el origen de la vida?" es una de esas preguntas que la ciencia todavía no responde. Hasta el momento, dicen los que saben, lo único que se sabe con certeza es que ocurrió después de que la Tierra se formara, hace 4 mil 500 millones de años y antes de hace 3 mil 400 millones de años, cuando fue la época de fósiles más antiguos confirmados.

Otra de las preguntas es: "¿De qué está hecho el universo?". Aún cuando el universo como tal es objeto de decenas de estudios en los que todavía no hay respuestas, los científicos sólo comprenden el 5 por ciento de su estructura. ¡Imagina entonces cuánto es lo que falta para entenderlo al 100?

Una más, que probablemente hacen más los niños y niñas en ese afán de aprender y aprender cada vez más, es el "¿Por qué soñamos?". Los científicos en sueño determinaron cuándo soñamos, sin embargo, siguen sin saber por qué es que lo hacemos. Freud, por ejemplo, creía que los sueños eran deseos insatisfechos; otros decían que son imágenes aleatorias de un cerebro en reposo, pero nadie ha contestado con certeza todavía.

