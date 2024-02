¿Usas suéter al salir? La ciencia explica si puedes enfermarte por no hacer caso a mamá

¿Cuántas veces escuchaste a tu mamá o a tu papá, decirte que no salieras de casa o de cualquier lugar sin ponerte suéter porque, de lo contrario, te ibas a enfermar? Desde entonces, pensar que salir de casa sin abrigarte provocaba que te enfermaras por el frío, ha sido un debate interesante entre madres, padres e hijos.

Pero... ¿en realidad te enfermas por el frío al no ponerte suéter? La Universidad Nacional Autónoma de México refirió que esto es sólo un mito y, a través de la ciencia, nos lo explican.

¿Te enfermas al salir de casa sin suéter?

La realidad es que no puedes enfermarte si sales de casa sin suéter, aunque ojo, no estamos recomendando que no lo hagas. Los expertos de la UNAM, aseguraron que es común pensar que el frío está directamente relacionado con enfermedades respiratorias como la gripe común, la faringoamigdalitis o la influenza. Sin embargo, también indican que "las bajas temperaturas, la lluvia o el aire seco, no tienen la capacidad de producir enfermedades por sí mismas. A pesar de ello, sí generan las condiciones para que se produzcan los contagios".

¿Cómo lo explican? Los expertos de la UNAM aseguran que el clima gélido o frío "puede propiciar que los virus y bacterias se reproduzcan más rápido en el aire seco del ambiente" y que algunos estudios sugieren "que ante una baja temperatura, las células inmunitarias se debilitan, pero al final de cuentas son los virus los que ocasionan las enfermedades y no las condiciones climáticas". Es decir: el frío no es el que te enferma.

Aunque el frío no causa estas enfermedades, es necesario que te abrigues porque sí puede contribuir al debilitamiento del sistema inmunológico.

¿Salir sin suéter te hace mal a la salud? Esto dice la ciencia. Ok, chicas.

¿Por qué hay gente que no se abriga y tampoco se enferma?

Precisamente porque, como lo explica la UNAM, el frío no está relacionado a estas enfermedades respiratorias. Lo que puedes hacer para mantenerte con un sistema inmunológico fuerte es tener una alimentación rica en vitaminas y minerales, especialmente en vitamina C, vitamina D y zinc.

¿En dónde encuentro esos nutrientes? En frutas cítricas, en verduras de hojas verdes, lácteos fortificados, pescado y nueces. El ejercicio regular también es recomendado, así como no consumir alcohol o fumar en exceso. Cualquier duda que tengas respecto a esto, acude con un especialista para que te recomiende con base en las características de tu sistema y de tu cuerpo, una alimentación que te mantenga al 100 tu sistema inmunológico y no te enfermes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.