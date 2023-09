La sonda Solar Orbiter se adentra a estudiar la atmósfera del Sol y su temperatura

El dispositivo espacial que opera la ESA, así como la Parker de la NASA dan inicio a sus tareas de mediciones en nuestro astro. La Solar Orbiter logró una medición que está ayudando a resolver uno de los grandes misterios que oculta el Sol y se trata de por qué su atmósfera es 150 veces más caliente que su superficie. Los físicos solares de todos los tiempos creen que las turbulencias de la atmósfera pueden ser la causa de este fenómeno, pero conseguir los datos para comprobarlo, es casi imposible debido a las condiciones en nuestra estrella. Una de las dos formas de estudiar el Sol es con teledetección, en la que una sonda observa el Sol y su atmósfera en diferentes longitudes de onda y la otra es con mediciones in situ, lo que está llevando a cabo la Solar Orbiter, se trata de un vuelo a través de la región que quiere investigar y toma medidas de las partículas y los campos magnéticos concretos, proporcionando información específica sobre los procesos a pequeña escala en el plasma, pero no muestran cómo afectan a gran escala, mientras que en la teledetección muestra los resultados a gran escala. La sonda europea está diseñada para acercarse al Sol todo lo posible y hacer operaciones de teledetección y mediciones in situ.

Gráficos: Julio Loyola, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

La sonda Solar Orbiter

