En 11 días arranca la expedición de nueva licencia permanente

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, compartió que a partir del 16 de noviembre se echarán a andar 35 módulos y un macromódulo en la capital para tramitar la licencia permanente, pero advirtió que a quien caiga en el programa Conduce sin Alcohol se le retirará el documento.

En conferencia, la mandataria capitalina aclaró que la licencia permanente únicamente aplicará para automóviles, por lo que las motocicletas quedan excluidas; asimismo, comentó que se deben echar a andar escuelas de manejo para garantizar la seguridad vial.

“La licencia permanente no significa carta abierta para que los automovilistas se adueñen de las avenidas y se seguirá en esta ciudad optando por la política pública que favorece a los peatones. La licencia permanente continúa, pero si caen dentro de estos temas que ya habíamos mencionado se quita”, dijo.

Brugada Molina recordó que el 30 de octubre se aprobó la iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México y especificó que 11 de los módulos estarán en las oficinas de la Secretaría de Movilidad (Semovi); ocho, en las alcaldías; 10, en oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como seis en Tesorería Exprés.

La funcionaria local agregó que las personas que van a tramitar por primera vez su licencia, podrán ser asistidas en Pilares y Utopías, o bien, también pueden hacer el trámite de manera digital, pero en caso de requerir la impresión, se deberá acudir a los módulos.

“Los primo-conductores que van a solicitar su Licencia Permanente, se les asistirá en Pilares y Utopías, los que no lo puedan hacer de manera digital y para los que sólo requieran la impresión de la licencia; es decir, que lo hayan hecho de manera digital previamente”, explicó.

Brugada Molina adelantó que se echará a andar una campaña para fortalecer la educación vial y resaltó que en los próximos años se prevé una movilidad más sustentable debido a los recursos que se obtengan de las licencias permanentes.

Gráfico

“Se va a llevar a cabo con el conjunto de organizaciones de la sociedad civil, que están muy atentas para este tipo de temas, lo vamos hacer con ellos y queremos presentar el mejor Programa de Seguridad Vial en una ciudad tan grande como es la Ciudad de México”.

En total habrá 129 ventanillas en los 35 módulos, los días de atención serán de lunes a domingo y en todas las sedes el horario será de 9:00 a 21 horas, excepto en las alcaldías, donde será de 9:00 a 17:00 horas.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, en el caso de renovación de las licencias de conducir Tipo A, entre enero y junio del presente año han hecho 95 mil 535 trámites digitales con los que se han recaudado 98.09 millones de pesos.

Alberto, quien conduce cerca de cinco horas diarias, comentó que está en favor de esta propuesta, ya que implica menos gastos y tiempo en realizar los trámites correspondientes, pero reprobó que no haya examen práctico, pues consideró que podrían repuntar los accidentes viales.

“Me gustó la idea que se pueda sacar la licencia en línea, porque eso de ir quita mucho tiempo, y respecto a la permanente, pues yo pienso que ya era necesario, porque finalmente es un gasto para los conductores, quienes a veces no tenemos o bueno, tenemos que vernos en aprietos, aunque sea cada tres o cinco años, no creo que al Gobierno le haga más falta ese dinero que a nosotros”, dijo a La Razón.

Mina, quien planea renovar su licencia por la permanente, explicó que aunque no conduce frecuentemente, aprendió a manejar por situaciones de emergencia, por lo que cree que le conviene no pagar cada cierto periodo, pues ella opta por utilizar transporte público.

Contó que su papá padece Parkinson y su madre, diabetes, por lo que ella los lleva a sus consultas o a cualquier lugar que necesiten trasladarse, misma razón por la que justificó que no todas las personas deberían tener acceso a la licencia permanente, pues las autoridades se deben asegurar de que los conductores cuenten con las facultades.

“A mí siempre me ha dado nervios manejar, me animé, porque en una temporada se ponía mal mi papá y no había quién nos llevara al hospital en plena emergencia, los taxis no nos hacían parada, los Uber cancelaban, siempre algo pasaba y mi papá era el único que manejaba, pero con su enfermedad ya no se sentía seguro.

“A mí me conviene la licencia permanente, porque no utilizo el coche más que para llevar a mis papás a algún lado, lo veo como una inversión para ya no estar pagando cada cierto tiempo”, indicó.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, aseguró que con los recursos que se generen de las licencias permanentes se va a fortalecer el plan de seguridad vial en materia de movilidad no motorizada, así como de infraestructura en el transporte público.

“Es una buena noticia para los ciudadanos, porque tendrán esta opción adicional, también la certeza de que los recursos que sean ingresados al Gobierno por concepto de licencia permanente van a ser utilizados para apoyar esta estrategia”, abundó el funcionnario.