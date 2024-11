Niegan “dados cargados” en favor de Bertha Alcalde para la Fiscalía

El presidente del Consejo Judicial Ciudadano (CJC), Jorge Nader Kuri, aseguró que no hay dados cargados en favor de Bertha María Alcalde Luján, quien aspira a asumir la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y aclaró que se elegirá a la persona que cumpla con los requisitos que señala la convocatoria.

Durante la cuarta sesión ordinaria del CJC, Nader Kuri comentó que, al momento de emitir la votación por la terna, los consejeros tendrán que manifestar públicamente las razones por las cuales sufragaron por los candidatos a fiscal para garantizar el sufragio de acuerdo con las convicciones.

“Nuestro cometido es un cometido ciudadano, nosotros hemos trabajado siempre y seguiremos trabajando abstraídos de las consideraciones políticas y de las presiones, lo que haremos siempre será evaluar cualitativamente los perfiles para la toma de nuestra decisión.

“No hay dados cargados, vamos a ponderar de cada candidato su vida profesional, porque la Constitución también nos obliga a considerar ciertas capacidades que son propias del desarrollo personal de la persona”, dijo.

La aspiración de la extitular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Alcalde Luján ha llamado la atención, pues es hermana de la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján.

Además, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador fungió como comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y fue propuesta para la vacante que dejó el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ayer, Nader Kuri añadió que se deben tomar en cuenta aspectos del desarrollo profesional como la experiencia jurídica, dirección institucional, la elaboración de políticas públicas, entre otros que se planean considerar; resaltó que las entrevistas serán públicas para garantizar la transparencia en el proceso.

En tanto, el consejero Emiliano Robles Gómez Mont resaltó que el CJC es un órgano especializado jurídicamente con enfoque ciudadano, por lo que el perfil debe cumplir cualidades específicas jurídicas y profesionales relacionadas a temas de procuración, seguridad y persecución política criminal.

Aseguró que la función de los integrantes del Consejo no es caer en el debate político, sino hacer un análisis jurídico, por ello, dijo que no se tiene que calificar o descalificar a ningún candidato por una cuestión de una agenda política, ya que sería violar una promesa constitucional.

“Esos aspectos tienen que ser los que se guían, a título personal, yo no me guiaré por una nota periodística o por un enfoque político, si la señora Luján o cualquiera de los aspirantes cumple con las cualidades desde una óptica técnica tendrá que ser suspendido de forma pública y quien no goce de eso, al final del día también será motivo de evaluación”, expuso.

Robles mencionó que se tiene la idea equivocada de que en apariencia pertenecer a un partido político es sinónimo de impedimento del ejercicio de algún derecho; sin embargo, todos los ciudadanos gozan de los derechos constitucionales, por lo que no debe haber motivos de excluir a ninguno de los aspirantes aprobados.

El consejero agregó que lo que sí se tomó en consideración como candado fue una posición de dirigencia personal; es decir, que el aspirante no debe haber dirigido alguna organización política, ya que sería un conflicto de interés.

“El conflicto de interés sería del principio de autonomía funcional, organizacional y de trabajo, es así de sencillo, pero no podríamos por el simple hecho de militar o no en un partido generar un candado y limitarlo, sería tanto como decir que cualquier persona con una aspiración política no podría participar en un órgano de procuración de justicia y creo que eso sería una confronta de derechos que atentaría contra derechos humanos”, indicó.

El Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México informó que se inscribieron nueve aspirantes a la convocatoria para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual no tiene persona titular desde que en enero el Congreso no ratificó en el cargo a Ernestina Godoy Ramos. Actualmente sólo siete personas resultaron aptas para continuar con el proceso.

Los aspirantes que cumplieron con los requisitos de la convocatoria fueron Richter Morales Ulrich, Moreno Caballero Fernando, García Ramírez José Alejandro, Rodríguez Espejel Francisco Javier, Alcalde Luján Bertha María, Valero Manzano Anaid Elena, Martell Gómez Mario Alberto, quienes se registraron del 25 de octubre al 9 de noviembre.

José Eduardo Ortiz Ortega quedó fuera del proceso debido a que no presentó declaraciones fiscales y de impuestos que fueron solicitados en los términos de la convocatoria, mientras que Silva Mejía César, quien también se postuló, no presentó versiones públicas de las cartas solicitadas, actas de nacimiento, identificación oficial, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio, constancia de antecedentes no penales, entre otras.

El pasado 23 de octubre se dio a conocer la convocatoria para seleccionar al titular de la Fiscalía local, la cual contempla siete requisitos, entre ellos, tener una experiencia mínima de cinco años de ejercer la licenciatura en derecho, por lo que el coordinador general de Investigación Territorial, Ulises Lara López, no se postuló.

Una vez que se aprobaron los registros de los aspirantes, desde ayer y hasta el 16 de noviembre, la ciudadanía podrá emitir opiniones.

Las entrevistas a los candidatos aprobados se llevarán a cabo del 18 al 20 de este mes, después, el día 22 habrá una preselección de ternas en las cuales prestarán atención en la equidad de género.

Asimismo, los candidatos serán sometidos a pruebas de confianza y serán aplicadas del 23 al 28 de noviembre por elementos de la Guardia Nacional y, finalmente, la sesión pública para la elección de la terna será el 2 de diciembre por mayoría calificada en términos de ley, después, se le notificará a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

De los nueve aspirantes, el CJC avaló que los siguientes siete cumplen con los requisitos para competir: