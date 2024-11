Clara Brugada arranca entrega de apoyos del programa Ingreso Universal Ciudadano

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, puso en marcha el Programa Ingreso Ciudadano Universal, con el que se entregaron apoyos a 20 mil personas, de 57 a 59 años de edad, de la capital del país, quienes recibirán 2 mil pesos bimestrales.

“Es un orgullo decir que este es el primer programa en el país y, posiblemente en el continente, que reconoce a todas las personas como beneficiarias de los recursos generados en la ciudad, sin importar su condición social. Esto marca un avance significativo en la política social", expresó la mandataria.

Adultos de 57 a 59 años reciben apoyo económico en el arranque del programa social liderado por Clara Brugada. ı Foto: Gobierno CDMX

En la explanada del Zócalo capitalino, Clara Brugada destacó que este Programa Social se fortalecerá para que todas las personas de esas edades cuenten con el apoyo, e indicó que para complementar el Programa del Gobierno de México –que apoyará a mujeres de 60 a 64 años– el Gobierno capitalino dará ayuda económica a hombres del mismo rango de edad.

“Empezará el programa de apoyo de 60 a 64 años a mujeres y hombres en esta Ciudad de México, y continuaremos con este apoyo del día de hoy, con este programa de 57 a 59 años, es decir, de 57 años en adelante habrá apoyo a toda la población de la Ciudad de México y esto nos convierte en una ciudad que va a la vanguardia de la política social del país”, afirmó.

La jefa de Gobierno reconoció que los programas de apoyo universal iniciaron con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien echó a andar la pensión para adultos mayores; mientras que la hoy Presidenta, Claudia Sheinbaum, puso en marcha el Programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”.

“Aquí no se trata de construir clientelas políticas, ni corporativizar a la gente, aquí con los programas sociales universales se convierten en derechos de la población; esa es la diferencia”, dijo.

Brugada destaca avances en política social al presentar el primer programa de ingreso universal en México. ı Foto: Gobierno CDMX

Durante el ejercicio fiscal 2024, el presupuesto destinado a este apoyo es de 42 millones de pesos, y para el 2025 se sumarán 25 mil nuevas personas beneficiarias incrementando la cobertura en 7.5 por ciento, logrando así cobertura para el 13.5% del total de la población objetivo.

Para 2026, se planea incorporar 40 mil nuevas personas beneficiarias acumulando 85 mil personas en el programa, lo que representa el 25.2% de la población objetivo. Finalmente, el gobierno capitalino contempla que para 2030, se tenga cobertura total de las personas de 57 a 59 años.

Araceli Damián González, secretaría del Bienestar, sostuvo que el ingreso ciudadano universal es un sueño que hoy se hace realidad. Es un derecho que reconoce la dignidad de todas las personas, independientemente de su situación laboral o condición social.

“Todos merecemos vivir dignamente, no importa que tengamos un empleo o no tengamos un empleo, no importa que tengamos una discapacidad, no importa que seamos jóvenes, adultos, que podamos trabajar, que sepamos leer, escribir, no importa, lo importante es que vivimos en esta Tierra y que todos tenemos que compartir la riqueza que se produce en este mundo”, expresó la funcionaria.

Beneficiarios del Programa Ingreso Ciudadano Universal celebran en el Zócalo capitalino con la jefa de Gobierno, Clara Brugada. ı Foto: Gobierno CDMX

Damián González enfatizó que durante décadas se dijo que esto no era posible, que solamente se les tenía que dar a los más pobres porque no alcanzaba el dinero. Pero desde que esta ciudad ha sido gobernada por la izquierda, se ha demostrado que hay riqueza, que hay dinero y que es cuestión de voluntad el que todas y todos podamos disfrutar de esa riqueza, de mejorar las condiciones de vida y de igualdad.

Finalmente, el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo agradeció la confianza que las y los beneficiarios depositan en el personal de la dependencia que se encargó de tocar puertas, explicar el programa y recibir la documentación correspondiente.

“Qué mejor inversión que un gobierno que invierte en su gente, en apoyar a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores y ahora también, en esta etapa, a quienes están en las puertas de la tercera edad", concluyó.

am