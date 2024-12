Alessandra Rojo de la Vega confirma que no hay datos de Casa del Migrante de Sandra Cuevas

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega confirmó que no hay datos de Casa del Migrante de Sandra Cuevas.

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, confirmó que no hay documentos sobre la Casa del Migrante ni de camionetas olvidadas en Azcapotzalco y que la demarcación tiene un daño al erario, al momento, de más de 350 millones de pesos.

En conferencia, la funcionaria capitalina confirmó que su administración no cuenta con contratos u otro documento de la administración de su antecesora, Sandra Cuevas Nieves, para la apertura el albergue para migrantes, como informó La Razón el lunes.

“Hemos buscado estos dos meses documentación que avale el trabajo que se hacía o el recurso que se le invirtió y no hemos encontrado absolutamente nada, esto, por su puesto también se entregará al Órgano Interno de Control”, mencionó.

Este diario detalló el pasado lunes que la directora general de Desarrollo y Bienestar de la alcaldía Cuauhtémoc, Eva Yahel Guerrero, que en la entrega-recepción entre administraciones no se incluyó nada sobre la Casa del Migrante inaugurada el 20 de abril de 2023 por Cuevas Nieves, en la colonia Juárez.

🔎 ¡Hoy rendimos cuentas! 🚨



En Conferencia de prensa “Anticorrupción 2024”, presentamos las irregularidades más graves detectadas en la @AlcCuauhtemocMx . Nos comprometemos a erradicar la corrupción, garantizar transparencia y hacer justicia para nuestras vecinas y vecinos.… pic.twitter.com/q5rDY9kX5O — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) December 3, 2024

El costo de la obra fue de 2.5 mdp

De acuerdo con la entonces funcionaria, la obra tuvo un costo de 2.5 millones de pesos de pesos y tendría una capacidad para recibir a 200 personas, quienes podían estar en el lugar por 45 días.

▶ #Video | @LaRazon_mx informó que no hay documentos sobre la Casa del Migrante que habilitó Sandra Cuevas por 2.5 mdp, según reportó, y la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv), confirma que no hay papeles sobre esta obra.



Además dijo que no… pic.twitter.com/IE2tARcTQV — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 3, 2024

Además, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Cuauhtémoc informó vía transparencia que no tiene datos sobre la obra.

Rojo de la Vega Piccolo recordó que el alcalde interino, Raúl Ortega Rodríguez, cerró la Casa del Migrante el 9 de septiembre.

“Cuando llegamos ya estaba desmantelada, no estaban las personas migrantes en esta casa, no había absolutamente nadie. Me parece que fue en el gobierno del alcalde interino en donde sacaron a las personas migrantes de esta casa”, afirmó la alcaldesa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT