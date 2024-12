Absuelven en 2 de 8 casos al que alteró con IA fotos de alumnas

El juez Francisco Salazar Silva absolvió a Diego “N”, exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN) acusado por presuntamente alterar con Inteligencia Artificial (IA) imágenes de sus compañeras para hacer contenido sexual y venderlo por Internet. Así, impidió un fallo histórico en América Latina en favor de las víctimas de este tipo de violencia.

Cerca de las 22:00 horas, la abogada de las víctimas, Valeria Martínez Mondragón, salió de la audiencia llevada a cabo en el Reclusorio Oriente para informar que el jurista determinó que no había pruebas suficientes para condenar al joven por el delito contra la intimidad sexual con uso de IA.

“El juez no dictó un fallo condenatorio. Si bien se acreditó el delito, las víctimas lo resintieron, hay elementos suficientes en donde además se demuestra este delito. No así, el juez considera que no lo cometió (el acusado), él dice que de todos los elementos que se aportaron no hay elementos suficientes para demostrar que Diego lo cometió.

“No es declarado inocente, únicamente no se le pudo comprobar la responsabilidad. El juez advierte que sí existe un delito, que incluso las víctimas tienen consecuencia, resienten el delito también, hay elementos suficientes”, mencionó la abogada.

Juzgar con perspectiva de género quiere decir que tienes que analizar el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran las víctimas. Desconfianza total en los tribunales locales Valeria Martínez, Abogada de víctimas



El 26 de octubre de 2023, policías capitalinos detuvieron a Diego “N” luego de ser denunciado por el presunto delito contra la intimidad sexual con uso de IA en contra de compañeras de su escuela. Un mes después, las autoridades lo vincularon a proceso.

De acuerdo con los reportes, el joven tenía en dispositivos móviles al menos 166 mil imágenes alteradas con IA, así como 20 mil videos. Todo ello, supuestamente, lo vendía en la web.

Ayer, Martínez Mondragón afirmó que apelará el fallo de Salazar Silva, y aclaró que el lunes habrá otra audiencia para vinculación a proceso en contra del sospechoso por el caso de otra de las víctimas. En total son ocho jóvenes quienes denunciaron a Diego “N”.

La profesional detalló que Diego “N” cuenta con una carpeta de investigación por el presunto delito de pornografía infantil, cuyo juicio oral está por llevarse a cabo, aunque no precisó una fecha.

Feministas gritan consignas para exigir justicia para las alumnas del IPN. ı Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“El día de hoy Diego queda libre sólo por el delito de las dos compañeras, dos de ocho, todavía quedan seis más. Aun cuando haya quedado libre todavía no se puede resolver, porque vamos a presentar la apelación y en tanto ésta no se resuelva, Diego no va a quedar en libertad”, aseguró.

Martínez Mondragón además criticó la falta de perspectiva de género del juez para atender este tipo de casos, por lo cual afirmó que hay “desconfianza total en los tribunales locales”.

Al respecto, la activista Olimpia Coral emitió un mensaje en sus redes sociales en el cual cuestionó al juez Salazar Silva por no dictar una sentencia en favor de las víctimas bajo la Ley Olimpia.

La defensora de los derechos de las mujeres recordó que la sentencia en contra de Diego “N” pudo ser importante a nivel mundial por tratarse de un caso en el que se violentó sexualmente a mujeres con IA. Las víctimas buscaban una sentencia de 24 años de cárcel, es decir, 12 años por cada una de las dos víctimas.

“A más de un año de lucha, a más de un año de resistencia, con pruebas, con testimonios, el juez decidió caer, en él, la única decisión de absolver del delito a Diego ‘N’.

Un grupo de mujeres posan para una foto previo a conocer el fallo del juez. ı Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“Por esta situación para nosotras no es justicia. Apelaremos completamente esta resolución y hacemos el llamado, ese juez tuvo la oportunidad de haberse puesto como el primer juez en el mundo de dar una sentencia ejemplar por el uso de IA con la Ley Olimpia y decidió ponerse del lado de los agresores”, manifestó.

En el transcurso del día, los simpatizantes instalaron carpas, carteles y lonas para exigir justicia por las víctimas. También hubo varios actos musicales para amenizar el momento, pues resaltaban constantemente que ante las intimidaciones responderían con amor.

En audiencias pasadas, las víctimas se quejaron de que el colectivo No Más Presos Inocentes, el cual es encabezado por Karina Escandón Camargo, invadió su espacio de protesta, recibieron empujones, lo que propició un ambiente violento y no seguro, por lo que en esta ocasión optaron por manifestarse con unos metros de separación.

“¡No, no, no, Diego ’N’ libre no!”, “¡se ve, se siente, el feminismo está presente!”, “¡justicia, justicia!”, gritaron alumnos y alumnas del IPN. A la par, el contingente que apoyó al acusado se apoderó de la entrada principal del Reclusorio Oriente, colocó pancartas con el rostro de éste con la leyenda: “Justicia para Diego”. Además gritaron a quienes se acercaban al lugar.

En la tarde, cuando inició la audiencia, el padre de una de las víctimas, Agustín, compartió con La Razón que ha sido un proceso largo y a pesar de que han sentido el respaldo de las autoridades, no estaban preparados para atender el caso con agilidad y eficiencia.

“Hacen falta muchas cosas, es un delito nuevo, según no había manera de sacar la información de las computadoras, no tenían el software, así varias cosas; yo sentía que a veces querían hacer su trabajo bien, a veces no podían, a veces les costaba, pero todo porque es un delito nuevo”, enfatizó.

El hombre mencionó que esta vez se optó por tomar distancia del contingente contrario, ya que en la audiencia de la semana pasada fueron hostigados.

Agustín confió en que haya justicia para las ocho víctimas, ya que, mencionó, ha sido un proceso demandante y desgastante para las jóvenes.

El padre de la víctima sostuvo que como familia apoyan y acompañan a su hija, pues percibieron que esta situación la afectó emocionalmente, por lo que se aferrarán a este proceso.

“Imagínate no tener paz, si pasa algo en la calle uno dice, pues bueno, ¿pero en la escuela? Ellas quieren justicia, seguiremos esperando justicia para las otras víctimas y esperando el apoyo que hemos tenido de todos los grupos de mujeres”, indicó.

Las activistas que acudieron al lugar apoyaron, hasta altas horas de la noche, a las víctimas.

Las mujeres dijeron que el fallo de Salazar Silva es muestra de que “la violencia digital en contra de las mujeres les sigue importando nada”. También criticaron all Poder Judicial por no ser congruente con su campaña en contra de la violencia de género.