Celebra Brugada 480 bodas en Los Pinos

Llama a no caer en el abismo de la violencia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina celebró bodas colectivas en el Complejo Cultural “Los Pinos”, en donde hizo un llamado “a no caer en el abismo de la violencia” que es lo que destruye todo.

En el lugar contrajeron matrimonio 480 parejas de todas las edades, incluso muchas de ellas, con hijos y familias ya establecidas.

Las bodas se celebraron en el complejo cultural Los Pinos. ı Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“Antes Los Pinos era un lugar reservado para el poder, y hoy se ha convertido en un lugar de poder cultural. Veo cariño y amor con las personas con las que han decidido compartir sus vidas; les deseo lo mejor en la construcción de sus familias”, dijo.

Festejó que hay ceremonias de matrimonios igualitarios

Señaló que en la actualidad ya hay diversidad en las familias mexicanas, pues lo que se ha aprendido en los últimos años es que el amor rompe todas las barreras, por ello, hoy aplauden las ceremonias de matrimonios igualitarios. “Dos personas que se aman, pueden mover el mundo, por ello, el amor se debe alimentar con paciencia y respeto; pero también con respeto, ya que ahora las parejas son su fortaleza y orgullo, ya que el amor es armonía, entrega, libertad y cura contra todos los males”.

Mencionó que, es obligación de cada uno es cuidar a las parejas y no caer en el abismo de la violencia que lo destruye todo, pues para construir un hogar se requiere el esfuerzo de todos, al compartir las tareas, pues dijo que quedó atrás la idea de que el hombre sale a trabajar y las mujeres se quedan en el hogar.

Evento "Amor es Amor". ı Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

A los hombres les dijo que tiene que ser parte de las labores del cuidado de las familias, ya que una unión sólida es parte de ambas personas.

Indicó que se quiere una ciudad libre de violencia en los hogares en las calles, gobernada por el amor, con libertad, paz y justicia.

La consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Fuentes, mencionó que las Naciones Unidas olvidaron un derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: a la alegría.

Por ello, aseguró que Clara Brugada ha sido experta en ser partícipe en esto a través de las Utopías, así como en hacer posibles los derechos sociales, como son las diversas becas que ella da, todos los procesos y programas que se han dado, que tienen que ver con el amor profundo que tiene a la ciudad.

“Decirles a nuestras parejas que están aquí, todas las que están aquí; y decirle, jefa, que no pudimos invitar a más. Son 500 y poquito más, porque eran mil de origen, pero los espacios no nos daban, entonces hicimos una de 500; ya haremos otra más grande y muy masiva, como usted nos la pidió”, señaló.

Reiteró que el amor es compartir, es dialogar, respetar las individualidades; ser feliz porque la otra persona crezca, es un amor que no debe de tener violencia, y es un amor que no tiene sentido si no es el amor profundo, “que el amor es amor, más allá del sexo, más allá de la identidad que tengamos”.

Los derechos de los matrimonios son establecer de común acuerdo un domicilio conyugal, en el cual ambos tienen igualdad de condiciones; las decisiones que tomen dentro de él deberán de ser siempre de común acuerdo, ambos deben de hacer aportaciones económicas para los fines del matrimonio, entre otras.

