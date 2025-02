Los atracos en los espacios abiertos al público suben 442% en la CDMX

En los últimos seis años incrementaron 442 por ciento las indagatorias por robo a transeúnte en espacio abierto al público al pasar de 569 a tres mil 87, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Los datos del órgano capitalino muestran que mientras en 2018 las carpetas de investigación que abrió fueron 569, todas por hechos cometidos con violencia. Para el siguiente año la cifra subió y no hubo casos sin violencia.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, planea que la capital cuente con cerca de 150 mil videocámaras de vigilancia para dar más seguridad a las personas.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este tipo de delito hace referencia a aquel que es cometido en sitios abiertos a las personas, como una plaza comercial y no en la calle.

Antonio comentó que vivía en la Ciudad de México, pero luego de ser víctima de la delincuencia e incluso de un secuestro, se fue a vivir a otro estado.

“En el Metro, que es tan común viajar todos los días, me abrieron la mochila, le dieron el navajazo, y me sacaron unos audífonos. Todo esto se vive diario en la ciudad, es triste, pero así es. Hace poco me secuestraron”, dijo a La Razón sobre los robos a transeúntes.

El padre de familia mencionó en entrevista que reciente su mamá acudió a la plaza Parque Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y fue víctima de un atraco, aunque sin violencia.

El hombre explicó que los delincuentes robaron a su madre al sacarle objetos de valor de su bolso.

“A mi mamá apenas le robaron el cel. Fue con una amiga a desayunar y, afortunadamente ni cuenta se dio, le dieron el bolsazo y le quitaron el celular, en Parque Tepeyac. No hubo denuncia”, contó.

Los datos entregados por la Fiscalía capitalina al SESNSP muestran que, en 2020, año en el que se registró la pandemia por Covid-19, las carpetas de investigación abiertas fueron mil 933; es decir, 250 por ciento respecto a 2018, y 141 más por actos violentos.

A pesar de las medidas de restricción para evitar los contagios y el cierre de establecimientos, el órgano local reportó para 2021 un nuevo aumento, ya que inició 971 indagatorias por este tipo de ilícito con violencia y dos mil 276 sin ella.

28 mil asaltantes de transeúntes detuvo la SSC entre 2019 y julio de 2024

59.4 por ciento de los robos a transeúnte en espacios abiertos fue con violencia

Marisela, quien trabaja para una empresa limpieza contratada para eventos masivos en el Foro GNP, mencionó que es común escuchar, por ejemplo, en conciertos, que los asistentes son “bolseados” y al final de los espectáculos salen sin celular, sin dinero y sin ambos.

La trabajadora explicó que hay personas que, en grupo, asisten a los espectáculos masivos sólo para robar a otras. Explicó que las víctimas son acorraladas y, entre los empujones, les roban el celular y dinero, principalmente.

“Les sacan el celular por atrás, les hacen bolita y les roban carteras, mochilas... de todo. En todos los eventos que hay. Depende el evento son los robos, asaltan más en estos conciertos grandes

“¿De qué sirve más seguridad? Aquí adentro te hacen bola, te sacan, volteas y ¿quién fue? No sirve la seguridad para estas cosas, porque aquí puedes entrar bien, pero allá adentro entre la bola te bolsean”, dijo al referirse al EDC, que se llevó a cabo este fin de semana en el Foro GNP, en la alcaldía Iztacalco.

Marisela contó que, incluso, los atracos no sólo se dan en este tipo de espacios de espectáculos, sino en sus espacios laborales, ya que, afirmó, ella y otras compañeras han sido víctimas de los hurtos en su espacio laboral.

La mujer detalló que en la zona de casilleros, en la cual deja sus pertenencias como cobijas, comida u otros objetos, también hay hurtos. Ella acusó que son “compañeros”, quienes roban.

Si bien el hurto a transeúnte en espacio abierto al público disminuyó en 2022 a mil 893 indagatorias sin violencia y mil 190 con violencia. Un año después, la Fiscalía reportó una disminución en el primer rubro con mil 1671 casos, pero en el otro aumentó a mil 329.

En 2024, las carpetas de investigación por este ilícito repuntaron, pues el órgano autónomo capitalino registró mil 835 hechos con violencia, así como mil 252 sin violencia.

Los datos muestran que, del total de casos registrados en sitios como plazas comerciales, 59.4 por ciento se cometió con violencia y el resto sin violencia.

En lo que respecta a los atracos a transeúnte en vía pública, es decir, en las vialidades, los reportes del SESNSP muestran que desde 2021 disminuyeron 22.7 por ciento, pues las investigaciones pasaron de 10 mil 619 a ocho mil 205.

En su Sexto Informe de labores, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que entre 2019 y hasta julio de 2024 los policías detuvieron a 28 mil 958 asaltantes de transeúntes.

En los últimos ocho años la Fiscalía capitalina registró un alza en los atracos a transeúntes en espacios abiertos al público, principalmente aquellos sin violencia. ı Foto: Ilustración|Julio Loyola|La Razón

SALIDAS CON PRECAUCIÓN. Laura, asistente al EDC, contó que, en un concierto le robaron una gorra, aunque nunca ha sido víctima de quienes hurtan celulares. Aun así, afirmó, toma sus precauciones para prevenir ser víctima de un ilícito de este tipo.

La joven explicó que una de las medidas de seguridad que toma es ocultar su celular en un bolso pequeño que cubre con sus prendas de vestir.

“Me robaron una gorra, me la quitaron de mi cinturón, fue algo sencillo.

“Como ya estamos advertidos de ciertos tipos que te sacan las cosas sin que te des cuenta, y más en los conciertos, pongo el celular en una bolsa y me pongo una playera larga y que se tape para que no me agarren”, comentó.