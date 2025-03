Tabe anuncia Unidad Médica Violeta en MH

El alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, anunció el arranque de la Unidad Médica Violeta con la cual se brindarán servicios gratuitos de salud y prevenir la violencia de género, principalmente afuera de las preparatorias.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el funcionario local reiteró su compromiso para hacer frente a la violencia de género y poner “primero a las mujeres”.

“Como ha sido política de este Gobierno volveremos a poner primero a las mujeres en las calles, ahora con la Unidad Médica Móvil Violeta, de salud y prevención de la violencia donde además de brindar atención ginecológica, orientación de salud sexual y reproductiva, daremos orientación para prevención de la violencia”, dijo.

Tabe Echartea indicó que, para conmemorar la lucha de las mujeres, se llevarán a cabo 44 actividades culturales y deportivas esta semana, sumadas al arranque de la Unidad Médica Violeta, donde se brindará atención ginecológica y psicológica.

El Tip: El 7 de marzo se hará en la alcaldía Miguel Hidalgo la Feria Primero las Mujeres, un Encuentro de Mujeres y Niñas.

El alcalde resaltó los programas que han implementado desde el inicio de su administración para beneficiar a las mujeres como “Pa las Jefas”, “Manos a la Olla”, los “Puntos Violeta”, “Reacción Violeta” con la ambulancia naranja, para hacer el piso más parejo y hacer que las mujeres sean más libres.

“Primero hay que reconocer la injusticia y la principal injusticia que existe, pues es la derivada del trabajo que todos los días realizan muchas mujeres que no tiene paga, no tiene reconocimiento, muchas veces no tiene vacaciones y no puede renunciar.

3 mil mujeres participarán en la Carrera Atlética Encerradas, el 9 de marzo

“Por eso digo que el trabajo de cuidado, el trabajo del hogar, el trabajo relacionado con el rol de muchas mujeres es el trabajo más injusto”, indicó Tabe Echartea ayer en conferencia.