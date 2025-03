Alcaldía Cuauhtémoc instalará puestos de apoyo a mujeres que marchen el 8M

Durante la marcha del 8M, que se llevará a cabo en distintos puntos de la ciudad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno encabezado por Alessandra Rojo de la Vega se une a la lucha por los derechos de las mujeres e implementará estaciones de hidratación, puestos de protección civil, atención de paramédicas y baños públicos.

Así lo informó la mandataria, quien además detalló que estos servicios se encontrarán en la lateral de Paseo de la Reforma y tendrán el objetivo de garantizar la integridad de todas las mujeres que participen en la marcha.

“Juré dar mi vida por defender los derechos de las mujeres, y como autoridad voy a cumplir. Mis convicciones no son negociables, mis banderas no se bajan. Levantar muros para silenciar a las mujeres, bloquear su camino, impedirles el paso no es la manera”, declaró la mandataria.

En lugar de levantar muros y obstáculos, afirmó Ale Rojo de la Vega, su administración se compromete a ser un apoyo para garantizar la seguridad y bienestar de todas las mujeres que salgan a manifestarse, “porque estamos del lado correcto de la historia”, afirmó.

En torno al 8M de este año, la Alcaldía Cuauhtémoc ha preparado una serie de actividades que incluyen capacitación con perspectiva de género a Policía Auxiliar, encendido de luminarias y balizamiento en tonos morados para visibilizar la lucha feminista, difusión masiva del programa Reacción Violeta, conferencias, conversatorios, exhibición de expresiones de la marcha, inauguración de obras con perspectiva de género y mega clases de zumba, entre otros que iniciaron el 3 y concluirán el 14 de marzo.

