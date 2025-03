Durante 2025 el GCDMX le ha bajado la cortina a 382 chelerías

La Secretaría de Gobierno (Secgob) suspendió 382 chelerías en lo que va de este año durante diversos operativos, en los cuales las autoridades además remitieron a 23 personas al Ministerio Público por el quebrantamiento de sellos de clausura.

De enero hasta el 23 de marzo, las autoridades capitalinas han implementado acciones para combatir la venta de alcohol en las calles, como parte del programa La Noche es de Todos. En ellas participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México.

El Dato: De acuerdo con la ENSU elborada por el Inegi, al menos 7 de cada 10 capitalinos presenciaron o escucharon sobre el consumo de alcohol cerca de su vivienda.

De acuerdo con el registro de la Secgob, en enero implementó diversos operativos en colonias de alcaldías como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Coyoacán y Gustavo A. Madero. En total suspendió 31 chelerías.

“Estas medidas implementadas por el Gobierno de la capital se realizaron como respuesta a numerosas denuncias ciudadanas relacionadas con la venta irregular de alcohol, personas bebiendo en la vía pública, ruido excesivo y disturbios.

“Para el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, es fundamental garantizar que todas las personas que hacen uso de su derecho al esparcimiento en estos lugares con horario nocturno, lo hagan en condiciones seguras, y en espacios que cuenten con los permisos necesarios para su operación”, precisó la Secgob en un comunicado sobre un operativo llevado a cabo el 10 de enero.

2 mil 279 pesos es la sanción mínima por ingerir bebidas alcohólicas en la calle

66.7 por ciento subió el consumo de alcohol entre menores de 19 años en pandemia

Algunos de los negocios, de los que las autoridades recibieron denuncias ciudadanas, presuntamente vendían bebidas alcohólicas a menores de edad, a pesar de que el artículo 29 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México prohíbe esta práctica.

Además, el artículo 30 de dicha ley establece los horarios y niveles máximos de ruido que podrán registrar los comercios, como restaurantes, bares y antros, los cuales también son violados.

Norberto tenía una chelería en la colonia Adolfo López Mateos, en la alcaldía Venustiano Carranza, pero, afirmó a La Razón, optó por cerrarla en diciembre pasado, pues se percató de que las autoridades comenzaron a suspender varios negocios de este tipo en las colonias de los alrededores.

Aunque en su zona no se llevó a cabo el operativo, el hombre creyó que en cualquier momento podría pasar, por lo cual, al saber que no contaba con los trámites necesarios, prefirió no abrir más.

“Fue muy difícil tomar una decisión porque, por un lado, mi negocio estaba en una cerrada y casi nunca pasan coches por ahí, está escondido, pero eso no quiere decir que estaba exento, y como me hacían falta unos papeles preferí no arriesgarme”, dijo en entrevista.

Norberto explicó que también era empleado de una empresa, pero que las ganancias más grandes venían de su chelería; sin embargo, necesitaba ambos trabajos para solventar sus gastos.

Sostuvo que otra de las razones por las que decidió cerrar fue porque supo que, en otros negocios, de varios giros, pero que tenían buenas ventas, les cobraban uso de suelo, por lo que comenzó a temer por su seguridad.

“En algún momento pensé en renunciar a la empresa para dedicarme de lleno a la chelería porque acá sólo trabajaba dos días y sacaba lo que ganaba en seis días en la empresa, pero pues era unas por otras; lo que me obligó a decidir fue que supe de unos carnalitos que tenían una taquería y los estaban extorsionando, luego lo mismo con los de la recaudería, y para que me arriesgaba”, opinó el excomerciante de cerveza.

De acuerdo con el estudio Análisis Comparativo de los Factores de Riesgo en la Ciudad de México, 2019-2024, el Gobierno capitalino detectó que durante la pandemia por Covid-19, el consumo de alcohol entre menores de 19 años, conocidos como Generación Z, aumentó 66.7 por ciento, principalmente en niños; mientras que, en aquellas personas mayores de 55 años, llamados Baby Boomers, el incremento fue de 50 por ciento.

De enero al 23 de marzo de 2025, las autoridades capitalinas han llevado a cabo distintos operativos en contra de las chulerías ilegales en la ciudad. ı Foto: La Razón

En febrero pasado, la Secgob suspendió 172 chelerías en la capital y remitió al Ministerio Público a siete personas; en tanto, en lo que va de marzo, la autoridad colocó sellos en 179 negocios de este tipo y aporehendió al mismo número de sospechosos.

Si bien estos operativos han ocurrido en la noche, en las tardes y mañanas, hay sitios en la capital en los que las chelerías establecidas en locales o bien en puestos móviles son constantes.

Ejemplo de lo anterior es que, la alcaldía Coyoacán, cuyo Giovani Gutiérrez Aguilar presentó una iniciativa para que la venta de alcohol en la vía pública sea considerada un delito contra la salud de la niñez y los jóvenes, retiró cerca de 7.4 toneladas de alcohol que aseguró a este tipo de negocios entre octubre de 2022 y febrero de 2025.

“Millones sufrieron consecuencias diversas a partir de esta pandemia, uno de ellos fue la falta de empleo. Ello motivó a que la gente buscara por todas las vías obtener ingresos para subsistir y una de las más prácticas es la venta en la vía pública.

“Sin embargo, en el caso de la venta de alcohol, la ganancia, la utilidad, en ocasiones es de hasta 200 por ciento o más, lo que motiva a que proliferen este tipo de comercios ilegales”, dijo el alcalde a este diario en febrero pasado.

Las chelerías, de acuerdo con autoridades capitalinas detonaron en la ciudad debido a la pandemia y ahora es común encontrarlas, por ejemplo, en tianguis, mercados y corredores comerciales. Además, estos sitios también son visitados por turistas nacionales y extranjeros.