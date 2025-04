‘Acercar el deporte a la niñez es nuestro compromiso’, afirma Giovani Gutiérrez.

“Nosotros tenemos la obligación como Gobierno, de alejar a nuestra juventud, a nuestra niñez, a nuestros adultos, de que estén en la calle y en el vicio, por eso es importante el futbol, porque un niño en la cancha es un niño menos en el vicio” destacó el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez al inaugurar un concurso de penaltis en el deportivo La Fragata.

El alcalde recordó que Coyoacán es el epicentro mundial del futbol, ya que es el único lugar en el planeta Tierra que recibirá por tercera ocasión la Copa del Mundo en este deporte; señaló que se espera la visita de más de cinco millones de personas, por lo que, dijo, seguirá trabajando para que quienes vengan a nuestro país se lleven la imagen hermosa de las personas coyoacanenses.

“Yo estoy emocionado y déjenme decirles, vamos a seguir trabajando, arreglando parques, deportivos, gimnasios, albercas, vamos a seguir trabajando para que en la próxima Copa del Mundo Coyoacán sea el rostro de México. La Copa de Futbol es un extraordinario evento en el mundo, pero las obras son las que permanecen, lo que nosotros hacemos por Coyoacán”, indicó.

TE RECOMENDAMOS: Espacios seguros para mujeres Alessandra Rojo de la Vega y Víctor González Herrera instalan primer Punto Violeta en Farmacias Similares

Gutiérrez Aguilar dio la patada de inicio del festival de futbol Penalty Cup 2025, con la finalidad de buscar a la mejor portera, portero y tiradora, tirador de penaltis de la demarcación, así como promover valores positivos y actividades deportivas que fomenten la integración de las familias coyoacanenses.

En el evento de inauguración, realizado en el Deportivo “La Fragata”, el alcalde, acompañado de funcionarias y funcionarios de la alcaldía, concejalas y concejales, así como personalidades del futbol, dio la bienvenida a las y los asistentes, y resaltó que el nuevo rostro de Coyoacán está representado al día de hoy, en buena parte por sus nuevos deportivos, gimnasios y albercas.

Por su parte, la directora general de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios Desirée de Coyoacán, Desirée Navarro López, dijo que el deporte es un motor de vida para las y los menores, ya que vivimos en un mundo donde las pantallas y el sedentarismo amenazan con apagar el brillo de la niñez y la juventud.

En tanto, Arturo Brizio Carter, árbitro profesional de futbol en retiro, agradeció el recibimiento del alcalde Giovani Gutiérrez, y recordó que hace muchos años jugó en el deportivo “La Fragata” en la Liga Regional del Sur y después comenzó su carrera arbitral en este mismo sitio: “Eso me conmueve, me emociona, sobre todo ser partícipe de este evento, que además no es casualidad que sea en Coyoacán, la mejor alcaldía de México”.

Al hacer uso de la voz, Gonzalo Alba, director general de Penalty Cup expresó sentirse muy honrado de que Coyoacán albergue este torneo y lanzó una invitación a las y los coyoacanenses para inscribirse.

Informó que habrá cuatro fechas en las que se llevarán a cabo estos eventos: 27 de abril en el Parque Ecológico Huayamilpas, el 3 de mayo el Polideportivo Culhuacanes, el 18 de Mayo en el deportivo Santa Úrsula y el 24 de mayo en el Polideportivo Francisco J. Mujica.

En cada evento se colocarán ocho canchas y se van a anunciar ocho ganadores, quienes participarán contra ocho ex futbolistas de la Kings League y la People’s League, torneos de carácter internacional. Asistieron el actor Alejandro Tommasi, Johan Vallejo, portero campeón de estos torneos, entre otros.

JVR