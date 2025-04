Arranca Brugada el combate contra tres epidemias que dañan a chilangos

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, puso en marcha el programa Ciudad que Late y Produce Salud para prevenir y combatir las epidemias de diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares en la capital.

En el marco del Día Mundial de la Salud, la mandataria capitalina comentó que uno de los objetivos en la materia es la prevención, ya que se pueden evitar condiciones complicadas para los capitalinos, y, progresivamente, disminuir los casos de dichas enfermedades.

“La misión más importante de salud es la prevención, obviamente que la atención nos consume y nos absorbe en general a los gobiernos… los datos que tenemos al respecto, que nos dicen que 75 por ciento de los adultos tenemos sobrepeso u obesidad, y 18 por ciento, diabetes, sólo con estos datos, ya es para alarmarnos”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Da Tribunal Electoral revés al IECM GCDMX puede hablar sobre la elección judicial

El Dato: De acuerdo con la Sedesa, la pandemia de Covid-19 afectó más a las personas cque padecían enfermedades crónicas, como diabetes, sobrepeso u obesidad.

Desde el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, la morenista detalló que esta iniciativa coordina estrategias con el Gobierno federal y resaltó que las principales causas de muerte en la ciudad son por enfermedades del corazón y diabetes.

Asimismo, expuso que un tercio del total de infancias y adolescentes están en riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares u otras asociadas, por lo que sugirió realizar visitas para supervisar el estado de salud de la ciudadanía.

“En cada casa se llevarán a cabo estudios para tener un diagnóstico de la salud de las personas. Así que, vamos a avanzar para que se hagan exámenes de laboratorio gratuitos para todas las personas, y que las familias tengan una base de dónde partir para este diagnóstico general de salud”, explicó.

De acuerdo con los Resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Estado de Nutrición en la CDMX, del Instituto Nacional de Salud Pública y el Centro de Investigación y Evaluación, el bajo peso, el sobrepeso y la obesidad aumentaron entre 2018 y 2020-2022 en niñas y niños menores de cinco años.

Además, en el caso de adultos, el estudio indica que siete de cada 10 padecen sobrepeso u obesidad; asimismo, las capitalinas son quienes presentaron más obesidad que los hombres en 2012 y 2020-2022.

Brugada Molina explicó que, como parte de este programa de salud, al menos mil profesionales en la materia acudirán casa por casa para llevar a cabo estudios a la ciudadanía. Previó que este año sean visitados al menos 270 mil hogares y que al final del sexenio sumen 1.5 millones.

La mandataria añadió que se llevarán a cabo pruebas de glucosa, tomas de presión arterial, peso y talla para los niños, la valoración en los hábitos alimenticios y de actividad física; además, habrá medicamentos gratuitos para aquellos que no cuenten con seguro médico.

Asimismo, la funcionaria local detalló que cada persona tendrá una cartilla de salud, la cual tiene un calendario de rutina y progreso, con ella se podrá generar un expediente digital de salud preventiva para consultar dichos datos.

“Este gran equipo de promoción de la salud, este año va a visitar 270 mil hogares en la ciudad. A fin del sexenio habremos visitado un millón 500 mil hogares, lo que significa darle seguimiento a seis millones de habitantes de la Ciudad de México”, presumió.

En su sexto informe de labores, la Secretaría de Salud local (Sedesa) reportó que mediante el programa de detección de diabetes mellitus e hipertensión arterial registró entre 2019 y hasta julio de 2024 al menos 420 mil 357 casos positivos de la primera enfermedad y 249 mil 760 de la segunda.

El documento muestra que, en el caso de obesidad, 33 mil 93 pacientes ingresaron a tratamiento por diabetes, mientras que 28 mil 462 lo hicieron por hipertensión arterial.

“No hay revolución más profunda que la que cuida la salud. Así que, este Gobierno de la Ciudad construirá las condiciones para vivir bien, para vivir mejor, y para ello hay que vivir sanos”, expresó Brugada Molina.

LUCA CONTRA LA CHATARRA. La Jefa de Gobierno además reconoció a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, por prohibir los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas en las escuelas para así cuidar la salud de niñas, niños y adolescentes.

El pasado 29 de marzo entró en vigor la prohibición de la comida chatarra en el país, esto como parte del programa federal Vida Saludable, el cual establece que las cooperativas y tiendas localizadas dentro de los planteles educativos no deben ofrecer a los estudiantes este tipo de productos.

“Eso nos ayuda en una parte muy importante de la vida de los niños, niñas y adolescentes. Pero la otra parte es la casa y la calle. Pero en la casa, ésa es la tarea que tenemos, de abocarnos, de hablar, de platicar, de ir con la gente, con la familia y hablar sobre la alimentación”, mencionó ayer Brugada Molina.

El pasado 1 de abril, La Razón hizo un recorrido por varios planteles de la ciudad y observó que, si bien la regulación aplica dentro de las escuelas, afuera continúa la venta de refrescos, papas, chicharrones, dulces, galletas, entre otros alimentos.

Por ejemplo, afuera de la Escuela Secundaria Técnica 63 Melchor Ocampo, localizada sobre la calle Correo Mayor, un comerciante afirmó que ahí todo se vende con normalidad y los jóvenes continúan con el consumo de sus productos.

“Como aquí ya es secundaria, se van solos; a muchos ya no los vienen a recoger; entonces, tampoco les están diciendo que no compren. No, aquí no nos hizo ni cosquillas (la restricción), todo se vende aquí en el centro”, dijo.

La situación es similar en primarias, secundarias, preparatorias y universidades en la capital, en los que afuera de éstas hay una gran oferta de alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas.

Cuidado de la salud │ La Secretaría de Salud detectó más de 59 mil casos de diabetes e hipertensión arterial en poco más de cinco años, como parte del programa regular en torno a estas enfermedades. ı Foto: La Razón