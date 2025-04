Clara Brugada invita al Zócalo por el Día del Libro y proponen ley para donar libros no vendidos

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la edición 19 del Gran Remate de Libros, el cual cuenta con 240 casas editoriales en 214 stands y estará disponible desde este 16 hasta el 20 de abril, en el Monumento a la Revolución, en un horario de 11:00 a 21:00 horas.

Durante el arranque, la mandataria capitalina comentó que también se pueden encontrar otros artículos como discos y películas para todas las edades, por lo que se espera la visita de aproximadamente 270 mil personas.

“Y queremos que vengan a este remate, que se agasajen con todos los libros; que puedan adquirirlos a bajo precio, a bajo costo. Y que puedan inundar sus casas, sus momentos, sus tiempos, con lectura”, dijo.

La revolución de las conciencias y las transformaciones también se construyen con libros; por ello nos dio mucho gusto inaugurar el 19º Gran Remate de Libros, Películas y Discos. Son 217 expositores con productos y precios muy accesibles para toda la familia. Agradecemos a la… pic.twitter.com/TC3oiwQfTf — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 17, 2025

Brugada invita al ‘Lectódromo’ por el Día del Libro y buscan evitar destrucción de ejemplares no vendidos

Brugada Molina exhortó a los capitalinos a que el 23 de abril, que se celebra el Día del Libro, acudan a las 11:00 de la mañana al Zócalo capitalino para participar en el “Lectódromo”, resaltó que habrá diversas actividades para aprovechar las vacaciones y pasar tiempo de calidad con otros.

Añadió que el Día del Niño también habrá actividades especiales para celebrar este día con el evento, “Zocalito de las Infancias”, donde habrá gran variedad de actividades.

Paloma Saiz advirtió que muchos libros no vendidos podrían ser destruidos, por lo que propuso cambiar la ley para facilitar su donación sin impuestos. ı Foto: X, @ClaraBrugadaM

La presidenta de la Feria del Libro del Zócalo y fundadora de la Brigada para Leer en Libertad, Paloma Saiz Trejero, mencionó que la gente se podrá favorecer a través del evento, ya que cuentan con diversidad de géneros a precios accesibles.

Expuso que a la par, ayudarán a editores y distribuidores a llegar a más público, ya que el mercado de los libros no muchas veces tiene la respuesta de venta que espera.

“Y para los que no saben, los libros que no se venden aquí, la mayor parte de ellos van a ir a una trituradora. Así de terrible porque no pueden mantener en bodega tantos libros, y estamos intentando ver la posibilidad de cambiar la ley, para que haya posibilidades de que se donen libros, sin tener que pagar impuesto por ellos”, sugirió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT