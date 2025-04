En caso de Feminicida de Iztacalco, “cloaca de ineptitud y corrupción”

A un año de que Miguel “N”, El Feminicida de Iztacalco, asesinó a María José, de 17 años, la madre de la joven, Casandra Calles, reclamó que a pesar de que entregó al sujeto a las autoridades capitalinas, no hubo justicia y durante un año no se logró llegar al juicio. Ahora él está muerto.

Ayer, tras la misa por el aniversario luctuoso de la menor de edad, en el Panteón Español, en la alcaldía Miguel Hidalgo, su madre advirtió que insistirá a las autoridades a que esclarezcan los hechos para que el feminicidio no quede impune.

El Dato: Horas antes de la audiencia de vinculación a proceso, las autoridades capitalinas reportaron la muerte de Miguel “N” en el Reclusorio Oriente.

“De por sí es un día triste por la fecha que es, pero se ve empañado por la impotencia, la frustración, el coraje, la muerte de Miguel ‘N’. Estoy muy consternada, esto no es justicia para mí.

“Se los pusimos a las autoridades en las manos, él pudo operar 12 años, pero las autoridades no pudieron hacer nada en un año [...] No llegó a juicio Miguel, no obtuvimos nada el año en el que él estuvo preso”, comentó la mujer, quien hace un año, en su intento por proteger a su hija se enfrentó a Miguel “N” y éste la acuchilló. Ahora luce varias cicatrices, una de ellas en el cuello.

Casandra fue herida por Miguel “N” al intentar proteger a María José en 2024. Fotos|Eduardo Cabrera|La Razón

El pasado 8 de abril, la fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, quien tomó el cargo en enero pasado, destacó en conferencia que aumentó 330 puntos porcentuales la eficiencia ministerial, en su relación de casos y detenidos por feminicidio.

La funcionaria además destacó que entre el 1 de enero al 31 de marzo del presente año sumaban 21 personas detenidas y vinculadas a proceso por feminicidio, respecto al mismo periodo de 2019 cuando hubo dos.

“Estamos atendiendo los casos del pasado, estamos cumpliendo órdenes de aprehensión, realizando investigaciones de casos no únicamente de 2025, también de años anteriores y por eso estamos logrando tener 950 por ciento más casos judicializados en 2025 que en 2019”, afirmó.

Casandra Calles consideró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que en 2024 era encabezada por el encargado de despacho Ulises Lara López, fue lenta e ineficiente, ya que durante el proceso no hubo una resolución del caso; además, el jueves pasado fueron acosadas y revictimizadas por parte de El Feminicida de Iztacalco vía telefónica, pues, dijo, éste se burló de las víctimas y afirmó no arrepentirse de sus crímenes.

Los familiares de María José exigieron a las autoridades investigar cómo Miguel “N” consiguió los números telefónicos de las víctimas, pues tenían conocimiento de que el sujeto no recibía visitas ni de sus familiares, por ello asumen que alguien dentro del Reclusorio Oriente colaboró con él tres días antes de que se reportara su deceso tras una caída.

“Cuando respondí la llamada pensé: ‘¿y si me está monitoreando?‘. Dijo que eran más víctimas, que no solamente eran ocho o siete, que a todas las regó. Al otro día hice mi declaración y es increíble que el domingo esté muerto”, dijo la hermana de María José, Fernanda, a quien llamó el feminicida.

Casandra relató que después de la llamada se giró un oficio para que aplicarán más medidas de seguridad al agresor, pero no se llevaron a cabo. Además reclamó que la fiscalía local no le notificó de la muerte de Miguel “N”, sino que se enteró por los medios de información.

7 mujeres más habrían sido víctimas de El Feminicida de Iztacalco

La mujer añadió que este miércoles se puso en contacto con ella la fiscala Alcalde Luján. Comentó que buscan la reparación del daño, así como medidas de seguridad, pues no se sienten tranquilas.

“Mi hija era una niña de 17 años, mi hija se quedó en su casa, se murió en su casa, en el lugar aparentemente más tranquilo, es una burla que ni siquiera en su propia casa mi hija haya estado segura. Yo encontré a Miguel adentro del cuarto de mi hija, estaba tendida sobre la cama semidesnuda y él estaba encima de ella.

“Le grité: ‘¡qué le hiciste?‘, porque vi que mi hija estaba muerta, me empezó a apuñalar, tuve mucho miedo, porque sabía que hasta ahí había llegado nuestra vida, por milagro sobreviví al ataque, me tuvo que ahorcar para tumbarme y logró despertar, abrir la puerta y decirle a la gente quién fue, yo le entregué a las autoridades a Miguel”, recordó.

La víctima indicó que Miguel “N” vivía dos pisos arriba que ella y sus dos hijas, y, previo al ataque, lo percibía como un hombre solo, callado y hasta amable. Lamentó que el sujeto le hizo saber a la abogada que estaba obsesionado con María José desde hace mucho tiempo.

La abogada de Casandra Calles, Erendali Trujillo, afirmó estar indignada con las autoridades, pues atendieron el llamado una vez que el caso se volvió a hacer mediático.

“Yo tuve que obtener de manera extraoficial el número de carpeta de investigación, porque ni siquiera lo tenían y rastrear dónde estaba la carpeta, ni siquiera saben si está en homicidios, en servidores públicos o en asuntos relevantes, hasta ahorita no se sabe dónde está físicamente.

116 Años de prisión solicitó la fiscalía local a un juez contra Miguel “N”

“Le haré del conocimiento a la fiscala (Alcalde Luján). Tiene una oportunidad ella, que va llegando, para hacer las cosas diferente o ser parte de este sistema de corrupción, es mujer, en teoría se supondría que de mujer a mujer sería la empatía y muchas veces vemos que no es así”, indicó.

Asimismo, la litingante llamó a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para prestar atención a la asignación de servidores públicos, pues consideró que muchos no son eficientes.

Ángeles Calles, la hermana de Casandra, destacó que gracias a María José fue descubierto y detenido, pese a ello, se reclamó que no se actuó con perspectiva de género, por lo que responsabilizó al Gobierno capitalino de lo sucedido.

La mujer agregó que se debe hacer justicia por María José y Casandra, así como para las otras víctimas de Miguel “N” y de otros agresores que no son descubiertos y aún desaparecen personas; también, reclamó que las autoridades dieron largas cuando intentaban hacer un proceso.

“Doce años duró asesinando y desapareciendo víctimas, ¿y quién lo detiene? No la fiscalía, sino mi hermana Casandra, quien estuvo al borde de la muerte durante un mes. El ser mujer en México es un peligro, porque las autoridades no escuchan a las víctimas.

“Quedan en ridículo (las autoridades) al ver la ineptitud, la corrupción y que no hacen bien su trabajo; Miguel vino a destapar una cloaca de porquería que se hace dentro de las investigaciones de feminicidio”, afirmó Ángeles Calles.