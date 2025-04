Ven madres buscadoras una “esperanza” en el plan para desaparecidos

Madres buscadoras de distintos colectivos coincidieron en que la estrategia presentada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para rastrear y localizar a personas desaparecidas es una “esperanza” para ellas, por lo que dijeron que esperan resultados, así como hacer ajustes al plan.

Durante la presentación de la estrategia, la integrante del colectivo Una Luz en el Camino, Irene Martínez, dijo a La Razón que las acciones de la administración capitalina son importantes por la coordinación que habrá con otros gobiernos para ayudar a las familias a obtener respuesta de sus seres desaparecidos.

El Dato: Las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc son las que concentran más reportes de personas desaparecidas en la Ciudad de México.

“La veo excelente (la estrategia), la situación es que se aplique verdaderamente, que la gente que pongan en esos lugares de verdad trabaje en esto para que se vean los avances, porque si no dejamos de creer y cuando vemos una luz de esperanza, como se llama mi colectivo, se va apagando por ellos, ya que no nos dan respuestas, no hay resultados, queremos saber lo que pasa, pues desaparecidos siguen habiendo”, dijo la mujer quien busca a su hermano.

Esto, porque Brugada Molina presentó la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, que incluye más de 100 acciones, entre ellas, el poner en marcha en agosto próximo el Centro Integral de Apoyo y Búsqueda de Personas para la atención inmediata. Estará integrado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la fiscalía local, la Comisión de Búsqueda y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses

Otro punto importante es el Gabinete Metropolitano, integrado por la capital, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Puebla y Tlaxcala, mediante el cual, entre otras labores, lleven a cabo búsquedas conjuntas en zonas limítrofes y establezcan acuerdos para el seguimiento de casos interestatales.

Irene Martínez, ayer, junto a una manta con el rostro de su hermano. Foto|Jonathan Castro|La Razón

La morenista destacó que la inversión para llevar a cabo la estrategia en el presente año ascenderá a 255 millones de pesos.

“Cada paso de esta estrategia, desde la búsqueda inmediata, el acompañamiento integral a las familias, hasta la identificación forense, se asume con igual importancia y responsabilidad.

“Reconocemos que este esfuerzo sólo es posible mediante la colaboración activa de las familias, los colectivos, la sociedad civil y los organismos autónomos. Nuestra prioridad es garantizar su participación efectiva y el acceso pleno a la información, a la verdad y a la justicia”, dijo Brugada Molina.

4 mil 484 desaparecidos registran autoridades federales en la capital del país

100 acciones, al menos, tiene la estrategia para la búsqueda de desaparecidos

La Jefa de Gobierno afirmó que la desaparición de personas es una de las formas más graves de la violencia, por ello, dentro de este plan, los servidores, funcionarios e instituciones deben actuar con profesionalismo, sensibilidad y eficacia. Indicó que la burocracia no estará permitida.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Secretaría de Gobernación federal, entre enero de 2019 al 28 de abril del presente año, en la Ciudad de México hay cuatro mil 484 personas desaparecidas, de las cuales dos mil 822 son hombres, mil 591, mujeres y 71, indeterminados.

Los datos muestran además que, luego de la pandemia de Covid-19, en 2020, las desapariciones de personas en la ciudad aumentaron, pues en ese año registró 217 casos y en 2024 la cifra aumentó a mil 427. En lo que va del presente año las autoridades registran 671 hechos.

En lo que se refiere a las alcaldías con más desapariciones en dicho periodo, la lista es encabezada por Iztapalapa, seguida de la alcaldía Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.

En el caso de las mujeres, aquellas de entre 15 y 19 años integran la cifra más alta de reportes de desapariciones, mientras que en el caso de los hombres las edades oscilan entre ese parámetro y hasta 30 a 34.

Ayer, la coordinadora del colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia, Laura Curiel, reconoció a la mandataria capitalina por este plan, el cual, dijo, incluye a las familias de las personas desaparecidas, lo que en otras administraciones no ocurría.

“En este Gobierno de Clara Brugada vemos esa intención, esa parte que no habíamos visto durante muchos años, donde un Gobierno se interese por las familias de las personas desaparecidas. Nos parece un instrumento muy bueno, sobre todo porque se cumplen los tiempos que son los que siempre las familias pedimos. Aquí sí lo tenemos.

“Creo que esta política de hoy es muy buena y sí nos genera una esperanza, porque nos causa, a veces, un desconcierto que quieren implementar algo y se quede parado, y nada. Esperemos que esto no ocurra y se replique a todas partes de la República”, mencionó.

Durante la presentación de la estrategia en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, la representante de Familias Unidas por una Causa, Elizabeth Martínez, calificó la medida como un “esfuerzo histórico”, pues coloca en el centro de las acciones, a las personas desaparecidas y a sus familias.

La activista confió en que las acciones que comiencen a implementarse sienten un precedente para México en la materia y en beneficio de las víctimas.

“Las expectativas de las familias son muy altas. Este momento significa una esperanza renovada, pero también una enorme responsabilidad compartida. Cada compromiso que hoy se asume, debe traducirse en acciones reales, constantes y sostenidas. No podemos permitir que esta esperanza se desvanezca”, expresó.

La fiscala General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, adelantó que la próxima semana se pondrá en marcha el Protocolo de Actuación de Búsqueda Inmediata en las primeras 72 horas tras la desaparición de una persona.

La funcionaria explicó que este protocolo contempla alertas para las alcaldías y cuadrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cercos de vigilancia una vez se haga el reporte, la búsqueda de campo, un único fotoboletín de la persona desaparecida, entre otras medidas.

Otra de las novedades es la construcción del Centro de resguardo temporal de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el cual permitirá la inhumación individual, digna y adecuada hasta la identificación y entrega de restos.

Precisó que el predio, ya identificado, es de más de 10 mil metros cuadrados para el albergue de más de cinco mil gavetas para cuerpos frescos y más de cuatro mil osarios para restos óseos.

Además, para mejorar la identificación de personas, la fiscalía hará un cruce con la base de datos del Instituto Nacional Electoral de huellas dactilares.

Alcalde Luján también destacó el impulso de una campaña de difusión de fichas de personas fallecidas para promover su reconocimiento, por lo cual, dijo, se trabaja con instituciones del Gobierno de Francia en un software para restaurar las imágenes con Inteligencia Artificial.

“Se puede, con Inteligencia Artificial, modificar las imágenes de las personas fallecidas; poder restaurarlas con inteligencia para garantizar el respeto a su dignidad y poder contar con álbumes fotográficos de señas particulares, prendas y objetos”, dijo.

Otro punto, es que en agosto iniciará la recuperación de una fosa piloto del Panteón Dolores para identificarlos y entregarlos a sus familias, “donde hay mayores hipótesis de localización de personas desaparecidas”.

El Tip: Mediante el número 55 6357 8079 se puede hacer un reporte en la Comisión de Búsqueda de Personas local.

PIDEN MEJORAS. En la presentación de ayer, la representante del mismo grupo, Jaqueline Palmeros, expresó ante Brugada Molina que las familias tienen altas expectativas en este plan, el cual fue diseñado en conjunto con colectivos; no obstante, consideró que éste sólo aplica para casos recientes y no para los de larga data; es decir, aquellos que tienen varios años.

La activista llamó a las autoridades a “protocolizar el sistema para casos de larga data”, además, gestiones y diligencias con oportunidad, con el objetivo de localizar a las personas.

“Cuando mencionaron que iban a fortalecer un grupo de psicólogos que nos den acompañamiento, me suena a que nos quieren dar palmaditas a la espalda y decir: no vamos a encontrar a sus seres queridos, pero les vamos a poner un buen psicólogo.

“Discúlpenme por ser honesta. Pero en realidad necesitamos seguir construyendo, y con todo el amor pensamos que tienen la disposición para hacerlo. Creemos en ustedes, porque eso tenemos que hacer: creer en ustedes y en el sistema”, mencionó.

También consideró que es necesario reforzar a la Policía de Investigación, considerar al Ajusco, en Tlalpan, como un punto rojo del crimen organizado, donde hubo, en ese momento, un primer hallazgo positivo.

Laura Curiel dijo que también debe haber mayor supervisión de los Ministerios Públicos, para que todos los funcionarios y servidores sepan cómo atender los casos de personas desaparecidas y no violenten a las familias.

En lo que respecta a la Comisión de Búsqueda, la activista comentó que tiene que haber más personal y capacitado, equipamiento para éste, mayor tecnología, así como instalaciones más grandes.

La integrante del colectivo Ehécatl, Carmen Zamora, confió en que esta estrategia dé resultados en la localización de personas desaparecidas con el trabajo multidisciplinario e interestatal.

“Creo que es una utopía muy buena la que se está formando aquí en la Ciudad de México, y más que devolvernos una sonrisa, es devolvernos una esperanza. Una esperanza en un camino de luz, porque yo creo que la sonrisa se va a dar cuando se encuentre a los familiares. Eso es lo que pasa”, afirmó la madre buscadora.

Autoridades federales reportan que, tras la pandemia de Covid-19, las personas desaparecidas en la capital aumentaron y en lo que va de 2025 hay más casos que en 2022. ı Foto: La Razón

Puntos clave

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó los siguientes puntos de la estrategia presentada ayer:

Operación del Centro Integral de Apoyo y Búsqueda de Personas Gabinete metropolitano entre CDMX, Edomex, Hidalgo, Querétaro, Morelos, Puebla y Tlaxcala Se duplica el presupuesto de la Comisión de Búsqueda Adopción de lineamientos de la Federación y el Sistema Nacional de Búsqueda Puesta en marcha de nuevo protocolo homologado de búsqueda inmediata y fotoboletín Construcción del Centro de Resguardo Temporal para Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas Creación del Registro de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas Inicio del plan de identificación genética Comienzo del programa de exhumaciones en el Panteón Civil de Dolores Arranque de unidad en Fiscalía identificar a personas fallecidas Protocolo entre Incifo y Fiscalía para entregar cuerpos Priorizar la búsqueda en campo mediante patrones y participación de familias Recuperación de espacios usados para ocultar personas Fortalecimiento tecnológico de juzgados civiles, hospitales... Robustecer la investigación por desaparición forzada y la cometida por particulares Lanzamiento de campaña sobre qué hacer ante una desaparición Entrega de brazaletes identificadores a personas con condiciones médicas Apoyo para familias de víctimas de desaparición Programa del DIF para atender a menores de edad Apoyo económico para hijos e hijas de personas desaparecidas

Van por identificación de cadáveres vía ADN

| Por Jonathan Castro

La fiscala General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, anunció que hoy firmará un acuerdo para obtener ADN de las personas fallecidas no identificadas o no reclamadas al cabo de 30 días, con el objetivo de identificarlas y entregarlas a sus familias.

Durante la presentación de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, la funcionaria informó que el convenio será con el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), que está a cargo del Poder Judicial local, con el objetivo de atender los casos de desapariciones de larga data.

“La idea es que podamos también tener campañas de obtención de muestras y de ADN, de casos no tanto del presente como del pasado, y que podamos contar, y para esto se está previendo presupuesto específico, con los reactivos necesarios de nuevo, para poder perfilar 100 por ciento de las personas fallecidas, no identificadas o no reclamadas, antes de que se vayan al panteón ministerial”, dijo.

Alcalde Luján comentó que impulsarán campañas para la recolección de ADN de las familias de personas desaparecidas para, posteriormente, hacer el cruce de información con los registrados del Incifo y así identificar a los fallecidos.

Familiares de víctimas de desaparición, ayer, en la presentación del plan. ı Foto: Especial

356 Personas desaparecidas tienen entre 15 y 19 años

Al respecto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, dijo a La Razón que esta medida permitirá identificar los cuerpos y entregarlos a sus familias de manera certera, pues los datos de cercanos es lo que falta en el Incifo.

“Como Incifo tenemos ya la identificación, inclusive de genética, de todos los cadáveres, lo que nos va a servir es que tengamos el perfil genético de los familiares y nos va a servir para empatarlos, porque es lo único que nos falta.

“Eso va a ser de mayor valía, porque cuando haya una identificación genética inmediatamente es la prueba principal para que se identifique que son familiares”, afirmó.