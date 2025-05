Por la caída de la L12, víctimas exigen una justa indemnización

A cuatro años de la caída del tramo elevado entre las estaciones Olivo y Tezonco, de la Línea 12 del Metro, víctimas exigieron a Grupo Carso cumplir con la sentencia del Tribunal Colegiado para que los indemnice de manera justa y aumente la reparación del daño; es decir, tiene que revalorar cada uno de los casos de acuerdo con su capacidad económica.

Este lunes, una decena de víctimas se pronunció a las afueras de las oficinas de Grupo Carso, ubicadas en Lago Zúrich número 245, en la colonia Ampliación Granada, de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde su defensa, Teófilo Benítez Granados, compartió que buscan la reparación conforme a derecho y que haya transparencia en el caso.

Lo anterior provocó el cierre de la línea durante tres años y fue hasta el 30 de enero de 2024 cuando el entonces Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, reabrió totalmente la ruta, la cual está reforzada a partir de un proyecto supervisado por directores responsables de obra, corresponsables en seguridad estructural, y prometió que cuenta con las constancias de seguridad estructural en todos los tramos.

Usuarios del Metro exigen justicia en una protesta, en mayo de 2021 Fotos|Eduardo Cabrera|La Razón

“Ellos (las víctimas) aún cuentan con toda la secuela histórica de esas lesiones que esta tragedia les causó. Nosotros siempre hemos peleado porque esa secuela sea una ayuda real para solventar ese gasto médico que ellos han tenido durante todos estos cuatro años”, dijo Benítez Granados.

El abogado expuso que la administración anterior, tanto del Gobierno capitalino como de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se organizó para llevar a cabo la firma de acuerdos reparatorios; sin embargo, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación los revocó, supuestamente por no estar ajustados a derecho.

El Dato: El 30 de enero de 2024, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, reabrió el tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco de la también llamada Línea Dorada.

Benítez Granados añadió que la resolución contempló que Grupo Carso debe cubrir las necesidades de cada una de las víctimas con base en el desarrollo económico de la empresa, es decir, una indemnización justa; además, tiene que aportar la reparación del daño a futuro, de lo que las víctimas dejaron de percibir, ya que muchos de ellos tuvieron que dejar de trabajar a causa de las lesiones.

“Esos recuerdos reparatorios engañosos, en donde se abusó de la confianza, de la buena voluntad y principalmente la necesidad de cada una de las víctimas, su cuestión de daños no ha sido cubierta ni se acerca a una ayuda para que ellos puedan salir adelante”, indicó.

26 Usuarios de la Línea 12 del Metro fallecieron en 2021 en el accidente

El accidente ocurrió el 3 de mayo de 2021 a la altura de la estación Olivos, donde los dos últimos vagones cayeron sobre la avenida Tláhuac. En total hubo 26 personas que perdieron la vida y 106 resultaron heridas.

El litigante resaltó que con la resolución de la Suprema Corte provocará la revocación de la reparación del daño de las 106 víctimas, ya que en los tribunales locales no se percataron de que los certificados médicos estaban viciados. Por ejemplo, en uno de los casos se señaló que el paciente tenía una costilla rota, cuando en realidad eran cinco.

“Desde el primer momento se le dijo a la autoridad: no puede ser posible que si la tragedia sucedió a las 10:00 de la noche hagan actas de defunción que indican que las personas perdieron la vida a las 8:00 de la noche. Es increíble que hasta después de cuatro años la autoridad nos esté dando la razón”, apuntó.

27.8 millones de pasajeros usaron la Línea Dorada entre enero y marzo de 2025

Benítez Granados expuso que luego del accidente, Grupo Carso otorgó 200 millones de pesos al Tribunal para que fungiera como un saldo para cubrir los daños que pudieran presentar las víctimas a futuro, pero los afectados no recibieron nada de dicho monto.

Adriana Galván Pinal, víctima del accidente, compartió que antes de los hechos trabajaba en limpieza doméstica en varios domicilios, pero después ya no pudo hacer ni siquiera el aseo en su domicilio, por lo que estos años ha vivido de apoyos de terceras personas.

“Yo quedé atorada porque venía abrazando un tubo, por eso tenía un trauma craneoencefálico; aunque estaban cerca las otras personas, yo escuchaba gritos y chillidos de niños. Trabajaba de empleada doméstica en tres diferentes lugares, de lunes a sábado, y ahora ni lo de mi casa puedo hacer. Traigo bastón por el tipo de lesión; si lo dejo, pierdo el equilibrio. Sigo en terapia, pero tengo la esperanza de que las personas implicadas en todo esto volteen a vernos y ya no se burlen de nosotros”, comentó a La Razón.

Daniel Hernández, víctima de la tragedia, recordó que ese día significó un antes y un después en su vida debido a las afectaciones que tuvo en su cuerpo tras la caída del tramo elevado de la Línea 12.

“El desplome fue en cuestión de segundos. Estuve la mayor parte del tiempo consciente, presencié cosas que pensé que sólo se veían en películas. Tuve fractura de columna, traumatismo abdominal, traumatismo craneal, los pulmones colapsaron y mi pierna se fracturó”, dijo a este diario.

El hombre destacó que apenas a mediados del año pasado volvió a caminar, pero continúa tomando medicamentos y rehabilitación; además, mencionó que su vida se vio afectada en el aspecto laboral, social, familiar, entre otros.

Daniel Hernández reclamó que la respuesta de las autoridades no fue inmediata ni eficaz, por lo que consideró que el sistema de salud no está preparado para eventos así, ya que fueron necesarios varios traslados para atender su caso.

“No sólo yo me vi afectado, varias personas se vieron afectadas: retardando los medicamentos, las cirugías y los estudios porque no tenemos un nivel médico aceptable. Acepté los apoyos emergentes que a todos nos dieron, pero hasta ahí. No busco la cuestión económica; el dinero ayuda, pero no te va a devolver la salud. Lo que sí quiero es que haya un precedente en México, que consultoras de este calibre sepan que no pueden jugar con la vida de las personas, que no son intocables y que, de una u otra manera, van a pagar los daños”, indicó.

Daniel Hernández destacó que durante este tiempo han tenido acercamientos con los responsables; sin embargo, en ninguno llegaron a un acuerdo. Advirtió que, aunque van cuatro años de lucha por la justicia, persistirán hasta lograr un acuerdo justo.