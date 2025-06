Azcapotzalco supo de las supuestas anomalías en una obra inmobiliaria

La alcaldía Azcapotzalco conoció sobre las posibles irregularidades en materia administrativa, ambiental y de protección civil del desarrollo inmobiliario en la Avenida de las Granjas 300, ubicado en la colonia Libertad, donde el pasado 2 de junio se produjo un socavón sobre la vialidad.

Vecinas y vecinos solicitaron a la demarcación, a través de su abogado Rodrigo Muñoz Dromundo, una solicitud ciudadana de intervención y verificación integral del predio, el 27 de mayo de 2025. Dos días después lo recibió la autoridad.

De acuerdo con el oficio, en poder de La Razón, la petición fue porque “existen indicios de violaciones a los parámetros autorizados de altura, densidad, área libre, impacto ambiental, descargas sanitarias y protección civil”.

El Dato: Grupo Corintio, S.A. de C.V. tiene otros cuatro desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de México y todos están localizados en la alcaldía Azcapotzalco.

En el documento, las y los vecinos solicitan además a la alcaldía, que encabeza Nancy Marlene Núñez Reséndiz, llevar a cabo esta verificación integral en coordinación con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, como el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Gestión Integral del Agua, entre otras autoridades.

Sin embargo, denuncian los colonos, no hubo respuesta por parte de la administración morenista. Muñoz Dromundo dijo en entrevista que aún está a la espera de la respuesta de las autoridades para dar certidumbre a los vecinos sobre el proyecto que está a cargo de la inmobiliaria Grupo Corintio, S.A. de C.V. y la constructora Vive Centenario, S.A. de C.V.

“No nos han buscado para nada. No han hecho la verificación, porque no han tenido tiempo. Al día de hoy no tenemos ninguna explicación”, comentó.

4 Días después del alertamiento se formó un agujero en la vialidad

241 Departamentos buscan dos empresas levantar en Granjas 300

Este diario buscó a la alcaldía para una entrevista con alguna autoridad para hablar sobre el tema, pero, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Cuatro días después de la advertencia vecinal se abrió un socavón de aproximadamente 10 metros sobre la vialidad y la banqueta a causa de la lluvia atípica de ese día. Debido a esta situación quedó inundada la construcción del condominio y la intersección entre Wake y Granjas.

En videos a los que accedió este diario, se aprecia cómo debido a la tromba el agua corrió rumbo al socavón y comenzó a llenar el predio en el que hay excavaciones y donde han comenzado a levantarse algunos departamentos.

En otra grabación, los habitantes del lugar documentan grietas y aperturas en el asfalto que, posiblemente, ocurrieron esa misma noche por el chubasco.

De acuerdo con Muñoz Dromundo, el hoyo pudo ser evitado si las autoridades hubieran revisado el proyecto inmobiliario.

“Sí se pudo haber previsto. Si todo estuviera hecho conforme a la norma el socavón no ocurriría. Sucedió porque algo está mal. Vamos a averiguar qué está mal”, expresó.

De acuerdo con las empresas responsables, Granjas 300 es un desarrollo inmobiliario que prevén tenga 241 departamentos sobre tres torres, dos de ellas de 17 pisos de altura. Además, planean que haya un gimnasio, área de asadores, coworking, ludoteca y pet-spa.

En entrevista con este diario, la abogada de Grupo Corintio, S.A. de C.V., Lorena García, descartó que la obra que lleva a cabo sea la causante del socavón y adjudicó el hecho a un problema de la tubería de la ahora Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), antes Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), a causa de la lluvia del 2 de junio.

“Nuestro desarrollo no es un peligro. Lo que pasó con el socavón definitivamente no es atribuible a nuestro desarrollo. Fue una lluvia atípica que llevó al rompimiento de la tubería. Por unos trabajos de la Segiagua ya se habían dado unas fisuras en el suelo, esto debilitó la tierra.

“Son reparaciones antiguas que efectuó Sacmex (hoy Segiagua) a la red hidráulica, que en realidad no se debieron a nada en especial”, explicó la abogada sobre dichos trabajos y enfatizó que levantarán un muro de contención de concreto y acero para evitar futuras inundaciones.

Vecinas y vecinos consultados refirieron estar preocupados por las posibles afectaciones que pueda tener Granjas 300 sobre el Drenaje Profundo de la Ciudad de México, pues se encuentra a menos de 20 metros de la Lumbrera 5 del Interceptor Centro Poniente.

Desde hace más de un año, los habitantes de la zona mantienen una lucha legal en contra de Grupo Corintio, S.A. de C.V. para esclarecer los posibles impactos del desarrollo inmobiliario.

Esto, refieren, los ha llevado al presunto acoso mediante instrumentos notariales y personas que vigilan sus hogares. Por ello, y por miedo a represalias por parte de la constructora, pidieron omitir sus nombres.

“Esta zona se tiende a inundar, porque tenemos la lumbrera que pasa por aquí. Cuando llueve cierran las compuertas y se inunda demasiado. Eso ha pasado durante muchos años”, explicó una de las vecinas.