Clara Brugada presenta convocatoria para distintivos a las empresas que trabajen con dignidad y respeto.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presidió la presentación de la “ Convocatoria de Distintivos para Empresas Responsables: Trabajo Digno e Incluyente, Igualdad entre Mujeres y Hombres, y Corresponsabilidad de Cuidados ”; con lo que se busca reconocer y visibilizar a las empresas que van más allá del cumplimiento legal, adoptando políticas y prácticas innovadoras que promueven la justicia laboral, la equidad de género y un enfoque social y solidario en el desarrollo económico.

Durante su intervención, la Jefa de Gobierno destacó el papel de la Ciudad de México como motor económico del país, con más de mil 180 corporativos globales, con el salario base de cotización más alto y un notable incremento en el empleo formal. Sin embargo, enfatizó que a pesar de estos avances persisten retos significativos en términos de desigualdad, lo que subraya la importancia de esta convocatoria.

“No puede haber justicia laboral sin igualdad sustantiva”, afirmó, destacando que el trabajo digno, la equidad de oportunidades y los entornos libres de violencia y discriminación son pilares fundamentales.

Señaló un cambio de paradigma, “antes, solo hablábamos de la justicia laboral y los salarios; ahora tenemos que hablar de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres”. La mandataria capitalina subrayó la necesidad de un acceso equitativo a oportunidades y la creación de entornos laborales libres de violencia y discriminación, así como la corresponsabilidad en los cuidados para un desarrollo sostenible.

Presenté la primera edición de la Convocatoria para la Entrega de Distintivos a Empresas Responsables, en tres rubros fundamentales: trabajo digno e incluyente, igualdad entre mujeres y hombres, y corresponsabilidad de los cuidados.



Esta iniciativa reconoce el compromiso del… pic.twitter.com/dyiTzt1Nth — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 16, 2025

Desglosó los pilares de esta convocatoria, los tres distintivos:

Distintivo de Trabajo Digno e Incluyente: Reconocerá a las empresas que rompen techos de cristal y eliminan barreras estructurales , creando espacios laborales donde todas las personas, mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, adultos mayores, personas LGBTTTIQ+, migrantes, puedan trabajar con dignidad y respeto.

Distintivo de Igualdad entre Hombres y Mujeres: Buscará asegurar que en la Ciudad de México no exista " trabajo igual con salario diferente “, promoviendo la equidad salarial y una mayor participación de mujeres en puestos directivos.

Distintivo de Corresponsabilidad en los Cuidados: Este distintivo aborda la crucial tarea de los cuidados históricos, invisibilizada y no remunerada, asignada principalmente a las mujeres.

La Jefa de Gobierno hizo hincapié en el distintivo de “Corresponsabilidad en los Cuidados”, explicando el concepto de las "3R’s del cuidado“: Revaloración, dando la dimensión de un trabajo a la tarea de los cuidados; Redistribución, para que no solo las mujeres realicen los cuidados, sino que se asuman estas tareas desde los gobiernos y las empresas; y Reducción de las tareas de cuidado a través de servicios como centros de cuidado, lavanderías o comedores en los centros de trabajo.

“Hoy es el tiempo de hacer justicia a las mujeres”, refirió la Jefa de Gobierno, invitando a las empresas a repensar su rol en esta corresponsabilidad para apoyar la sostenibilidad de la vida de las y los trabajadores.

Destacó que estos distintivos buscan generar valor sin precariedad, impulsar el crecimiento económico sin desigualdad y asegurar que la prosperidad sea compartida. “Convocamos a todas las empresas de esta ciudad, grandes o pequeñas, a postularse, a mostrar sus buenas prácticas, a compartir sus aprendizajes y a inspirar a otras empresas, porque el cambio cultural que necesitamos se construye entre todas y todos y de manera colectiva", señaló.

La Jefa de Gobierno informó que un Comité de Evaluación Plural, integrado por representantes del sector laboral, empresarial, académico y de la sociedad civil, garantizará la legitimidad, objetividad y transparencia en la entrega de cada distintivo. Las empresas que quieran participar pueden registrarse en: trabajo.cdmx.gob.mx y semujeres.cdmx.gob.mx.

Además de los distintivos presentados, la Jefa de Gobierno adelantó la posible creación de un futuro distintivo de “Paz e Igualdad”, enfocado en la colaboración con empresas para ofrecer oportunidades de empleo en territorios con mayores desafíos de desigualdad y violencia. Este programa buscará articular la oferta laboral con las necesidades identificadas casa por casa, y fortalecerá programas como las "Aldeas Juveniles" para brindar opciones a los jóvenes.

”Mientras tanto, avanzamos con estos tres distintivos que ya mencionamos, estos tres distintivos que tiene que ver con un trabajo digno e incluyente, con corresponsabilidad a los cuidados, y el distintivo de igualdad entre hombres y mujeres… y que arranque esta convocatoria y que se anoten muchas empresas para demostrar que las empresas en la ciudad de. México es lo más avanzado que puede haber en el país, y nos falta el tema medioambiental, pero con estas estos distintivos vamos para adelante”, acotó.

“Una ciudad que cuida, que incluye y que respeta, es una ciudad que avanza”, concluyó Clara Brugada, y dijo que estas iniciativas transforman a la Ciudad de México en el ejemplo más avanzado del país en materia de justicia laboral.

Durante la presentación, la Secretaria del Trabajo de la Ciudad de México, Inés González Nicolás, enfatizó que esta convocatoria “representa la oportunidad de cristalizar el diálogo social, un mecanismo que nos permite avanzar en la utopía laboral de nuestra ciudad, una ciudad que ofrece trabajo digno con la participación activa del gobierno, las empresas, los sindicatos y, por supuesto, las y los trabajadores". Recalcó que el desarrollo económico no puede desvincularse del desarrollo social, y que no hay crecimiento que valga la pena si no se reducen las desigualdades, poniendo siempre a las personas trabajadoras en el centro.

La Presidenta de Danone LATAM y Directora General de Danone México, Silvia Dávila, compartió la visión de su empresa, destacando que para Danone “la inclusión no es un valor, es una estrategia de negocio”. Presentó las "Guías de Diversidad e Inclusión“, una herramienta práctica con 19 recomendaciones para empresas que buscan implementar acciones concretas en favor de la igualdad de género y la corresponsabilidad de cuidados, que ya ha sido adoptada por más de 200 empresas.

Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reiteró el compromiso del sector empresarial con estas iniciativas: “Nos unimos con mucho gusto y entusiasmo a esta convocatoria de distintivos para empresas responsables de la Ciudad de México, cuentan con todo nuestro apoyo para estar trabajando de la mano". Subrayó la transformación de la escala de valor de la empresa, transitando hacia una concepción de actividad empresarial con un sentido social.

El evento de lanzamiento contó además con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama; la Secretaria de las Mujeres, Dafne Cuevas Ortiz; el Director de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno federal, Raúl Balmaceda Valdés; y el Secretario General de la Confederación Obrera Revolucionaria, Reyes Soberaniz Moreno.

La obtención de estos distintivos no es un fin, sino el inicio de una relación de trabajo conjunto. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, en colaboración con la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Desarrollo Económico, ofrecerá orientación, asesoría, capacitación y herramientas de autoevaluación a las empresas interesadas.

