Ve César Cravioto ‘mano negra’ en protesta de Defensoría

El secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto Romero, consideró que “hay mano negra” detrás del movimiento de trabajadores de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, luego de que éstos se reunieron ayer con el líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

Luego de una conferencia, en la que participó el presidente del Poder Judicial de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, el funcionario cuestionó el acercamiento que tuvieron los manifestantes con el priista, a días de sostener una mesa más de diálogo con la administración local.

“Me parece muy extraño, cuando tienen una reunión el próximo lunes conmigo, que hoy lo primero que hacen es buscar al senador presidente nacional del PRI. Bueno, esos temas ya suenan a que hay mano negra en este asunto.

“Cuando nosotros hablamos de este asunto les preguntamos si este era un tema político y ellos dijeron: ‘No, nos deslindamos de cualquier partido político’, y curiosamente lo primero que hacen hoy es buscar al senador y Presidente Nacional del PRI. Bueno, ahí ya nos da un indicio de por dónde van”, afirmó el secretario a La Razón.

Desde finales de mayo, alrededor de 350 defensores públicos están exigiendo un aumento salarial y la destitución del director de servicios legales de la Consejería Jurídica, a quien acusan de acoso laboral.

El pasado 26 de junio de 2025, el movimiento de trabajadores realizó una manifestación bloqueando Reforma a la altura del Senado. Durante la manifestación, explica Cravioto, se daría el encuentro con Moreno Cárdenas.

“Para empezar, hay que revisar bien los números, porque hoy hubo alrededor de 60 o 80 personas, no 350. Es el 10 o 15 por ciento [del total de trabajadores]”, comentó Cravioto Romero sobre el número de manifestantes.

El pasado 23 de junio, las y los defensores públicos indicaron a este diario que no descartan la posibilidad de sumarse al paro del Tribunal Superior de Justicia capitalino, el cual ya suma un mes, e implementar un paro en la Defensoría. Cravioto Romero afirmó que escucharán a todos los trabajadores, tanto a quienes están a favor como a quienes se oponen a los cambios en la Defensoría local.

“Es lo mismo que aquí en el Tribunal. Vamos a escuchar a todos. A quien no está de acuerdo, pero también a quien está de acuerdo con los cambios en la Defensoría Pública. [...] Hay un grupo de trabajadores que no quieren a un jefe. Tenemos que tomar en cuenta la opinión de todos, no de 10 por ciento”, concluyó el funcionario.

JVR