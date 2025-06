Celebran 40 mil personas 35 años de Xin Xin, la única panda en AL

Poco más de 40 mil personas acudieron la mañana de ayer al Bosque de Chapultepec para participar en la celebración del cumpleaños número 35 de Xin Xin, la única panda gigante que habita en América Latina.

Decenas de capitalinos y visitantes formaban una fila de varios metros de extensión, entre carteles, adornos y peluches con la imagen de Xin Xin, impacientes, en la entrada del Centro de Conservación de la Vida Silvestre Chapultepec, para estar presentes en el festejo.

La celebración comenzó a las 11:00 horas al ritmo de los tambores y platillos que acompañaron la tradicional Danza del León, una ceremonia ancestral que fue presentada por el Centro Cultural Chino en México. Seis leones chinos bailaron hasta comer unas lechugas en la entrada del Zoológico. Luego las escupieron hacia el público, a modo de lluvia de la buena suerte.

TE RECOMENDAMOS: Ambulantes denuncian discriminación Acusan reubicación selectiva en Reforma

El Dato: Los primeros pandas gigantes que habitaron en México, Ying Ying y Pe Pe, llegaron al país el 10 de septiembre de 1975, como un regalo de China.

Los leones avanzaron hasta el recinto del bioma de Bosque Templado, hogar de Xin Xin, en cuyo honor fue preparado un pastel decorado con croquetas de manzana, zanahoria y arroz. La presencia de familias enteras no impidió que el panda hembra, con su comportamiento tranquilo y curioso, saliera de su cuarto y se mostrara, para beneplácito de la multitud, que observaba tras el cristal.

Xin Xin, cuyo nombre significa “esperanza” en chino, es uno de los pandas más longevos del mundo. Gracias a los cuidados que ha recibido en Chapultepec, llegó a los 35 años, una edad que supera la expectativa de vida de esta especie en cautiverio.

“Treinta y cinco años es casi equivalente a una edad de más de 100 años en un ser humano”, comentó Shen Bin, primer secretario del Centro Cultural de China en México, en entrevista con La Razón. La tasa promedio de vida de los pandas salvajes es de 15 a 20 años y en cautiverio es de aproximadamente 30 años de edad, explicó.

El Tip: El 7 de junio de 1981 nació el panda bautizado como Tohuí, en el Zoológico de Chapultepec, lo cual causó un gran revuelo en todo el país.

“Al ser un ejemplar geriátrico, presenta problemas de la edad. Si vemos que hoy le costó un poquito más de trabajo subir los escalones, metemos un escalón más, pero se encuentra en buenas condiciones”, comentó a este diario, Alberto Olascoaga Elizarraraz, director del Zoológico de Chapultepec.

Mencionó que la hembra es monitoreada todos los días por sus cuidadores, llamados panderos. Toda vez que pasó por un programa de condicionamiento, no es necesario anestesiarla para atenderla, pues cada mañana, ella coopera para que le revisen dientes, ojos, pelaje, peso y dieta.

Tras caminar lentamente unos cuantos pasos, el enorme mamífero de color blanco y negro se sentó literalmente a un lado de su pastel y lo empezó a devorar, mientras adultos y niños aplaudían y agitaban carteles con figuras de pandas.

5 hijos tuvieron los primeros pandas que llegaron a la CDMX

7 pandas gigantes han nacido en el Zoológico de Chapultepec

Xin Xin, el último panda de varias generaciones que han habitado en Chapultepec, representa un símbolo de las relaciones China-México. En 1975, China regaló una pareja de pandas a nuestro país, y de la misma nacieron varios ejemplares, entre ellos Tohuí, que tiempo después dio a luz a Xin Xin.

A partir de 1984, en China se estableció la prohibición de regalar pandas y se sustituyó esa práctica por renta bajo contrato y por tiempo determinado, exclusivamente con fines de conservación e investigación, por lo que ya no será posible que el gesto de 1975 con México se repita.

Durante la celebración de ayer se explicó que la actual normatividad del país asiático implica que toda cría nacida de ejemplares prestados por China a cualquier otro país es considerada propiedad de esta nación y la puede reclamar en cuanto lo considere conveniente.

Una multitud se congregó en torno al hogar de la festejada. Fotos›Ivan Ortiz›La Razón

Pero Xin Xin es una excepción. No puede ser reclamada por China, ya que es 100 por ciento mexicana. “El panda ya representa a México. Hay 50 años de historia de los pandas en México”, comentó Rafael Tinajero Ayala, director de Conservación y Bienestar de la Secretaría de Medio Ambiente de la capital.

Las autoridades no pierden la esperanza de que en el futuro se puedan tener más pandas en México, pese a las nuevas normas. “Estamos buscando la manera de poder tener más pandas. Vamos a ver qué pasa después de que Xin Xin no esté con nosotros. Vamos a esperar por lo pronto. Seguimos en comunicación constante y trabajamos de la mano con China” aseguró el director del Zoológico de Chapultepec, Alberto Olascoaga.

“Nos encantaría seguir en la conservación del panda. Tenemos ya la infraestructura, la experiencia, el personal técnico, para dar continuidad a esto”, insistió.

Durante el evento se ofertó un sinfín de souvenirs alusivos a los pandas. Fotos›Ivan Ortiz›La Razón

Con él coincidió Adriana Fernández Ortega, encargada del despacho de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Sedema, al decir: “Desde la administración pasada tenemos contacto con China. Tenemos una amistad desde hace más de 50 años”.

El director del Zoológico evitó responder si el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con los recursos para poder rentar en el futuro un panda a China. “Eso no me corresponde, no te podría decir que sí, porque ni siquiera hemos llegado a ese punto. Vamos a esperar. Tenemos a Xin Xin, disfrutémosla”, afirmó.