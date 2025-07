Ajustan comercios reglas y trato para atender a foráneos

Personas trabajadoras de las colonias Condesa y Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, afirmaron que sus empleadores les han pedido dar un trato preferencial a personas extranjeras y, en algunos casos, aprender por su cuenta un poco de inglés.

Empleados y comerciantes de distintos comercios, principalmente aquellos relacionados con los alimentos, comentaron que esta situación es constante. La mesera de una cafetería, Iliana Roa, explicó que sus empleadores le pidieron aprender unas frases en inglés para el servicio.

“Además de los saludos y las gracias, tuve que aprender a preguntar: ‘Are you ready to order?’, ‘What would you like?’. Ahora te piden saber inglés para ser lavalozas.

“Me despido de ellos con frases, como ‘Enjoy!’ o ‘Thank you!’, ya después de que les doy sus cosas. Es como un protocolo”, dijo Iliana Roa a La Razón sobre el servicio que ofrece en la cafetería.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó la semana pasada que presentará un plan para combatir la gentrificación en la capital y evitar el desplazamiento de chilangos.

El pasado 4 de julio, vecinos de las colonias Roma y Condesa, principalmente, así como activistas, protestaron en contra de la gentrificación, al considerar que la residencia de personas extranjeras en esta zona centro de la capital ha encarecido las rentas, los alimentos y los servicios. Esto, advirtieron, provoca la expulsión de residentes chilangos a otras zonas de la ciudad o de otros estados.

Tras esta situación, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmaron que trabajarán en estrategias para atender esta problemática y arraigar a los capitalinos a sus barrios, colonias y alcaldías. Esto incluye el programa de vivienda digna.

Posteriormente, el 7 de julio, durante una reunión con autoridades del Gobierno capitalino, vecinos exigieron a éstas, entre otras propuestas, regular plataformas como Airbnb, y promover educación cívica que favorezca una convivencia respetuosa con personas extranjeras.

20 mil pesos es el costo de la renta promedio de un apartamento en la ciudad

Un hombre, quien por motivos de seguridad omitió su nombre, contó que trabaja desde hace cinco años en una cafetería y afirmó que desde su ascenso como mesero le pidieron aprender inglés. Explicó que, recientemente, ha tenido que instruirse en la descripción de algunas bebidas en ese idioma.

“Yo empecé a trabajar en la franquicia antes de la pandemia. Desde entonces nos piden que pongamos mucha atención a las personas: si hablan en otro idioma y su apariencia, su aspecto, es muy importante.

“Ahorita lo que implementaron (en la empresa) es que digamos los ingredientes en inglés, como: ‘It’s a mix of peach, pineapple, and mango’, que es una infusión de frutas”, mencionó. En ambos casos, los empleadores ni las empresas pagaron algún curso de inglés a sus trabajadores, indicaron éstos.

Tanto Iliana Roa como el joven coincidieron en que les piden tratar con más amabilidad a los extranjeros. Eso incluye, además de las frases en inglés, sonreír más, hablar con un tono cordial y tener disposición para explicar mejor las cosas.

También advirtieron que es indispensable mantener un ambiente “cordial” en el lugar. Esta responsabilidad les es asignada con especial énfasis cuando este tipo de comensales asiste al establecimiento.

“El dueño nos encarga mantener un ambiente cordial siempre, pero cuando vienen ellos nos lo encarga como una forma de que estemos más atentos, que tengamos un trato amable y mostrar paciencia al explicar”, mencionó el encargado de la cafetería.

De acuerdo con la investigación Movilidad y globalización: estudios sobre migración y turismo de segundas residencias, elaborada por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el turismo influye de manera directa en el desarrollo urbano, las dinámicas migratorias y las formas de interacción social.

El estudio advierte que los desplazamientos turísticos no sólo modifican el espacio urbano, sino que también transforman las relaciones laborales. Además, en contextos turísticos, se generan mecanismos de selección que determinan quiénes pueden acceder a ciertos empleos.

“El turismo es un factor que incide en el crecimiento urbano, en las migraciones y en relaciones laborales estructuradas a partir de características de clase, etnia, género y generación.

“A través del turismo se genera un tipo de relación laboral temporal y flexible, en donde el acceso de los trabajadores a los puestos de trabajo a veces está sujeto a una clasificación en la que el fenotipo, la pertenencia étnico-nacional, las habilidades culturales y lingüísticas son determinantes para el acceso y el puesto que se ocupa”, señala la investigación.

La mesera de un restaurante, Ana Vadillo, dijo que no sólo hay menús impresos en diferentes idiomas en donde ella labora, también hay personal específico que atiende a los comensales extranjeros.

La mujer expresó que en 2022 el dueño del comercio y su jefe les pidieron a meseros y hostess aprender inglés, para mejorar el servicio a las personas extranjeras, por lo que les pagaron el curso.

“Hace como dos años les pidieron a los meseros y a los hostess que aprendieran inglés [...] por el servicio y por la atención que busca dar el lugar. Hay meseros que sí lo hablan y tienen un menú en inglés”, explicó la mesera.

Vadillo añadió que a estas medidas se suma la instrucción de otorgar mesas con preferencia y brindar atención reiterada, cuando hay cupo disponible.