Genera dudas plan antigentrificación; temen burocracia

Antonio Fernández, académico, abogado y especialista en el tema inmobiliario y notarial, advirtió que “hay dudas” sobre el plan del Gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a la gentrificación.

Luego de que el gobierno capitalino presentara el Bando 1 para combatir la gentrificación, conformado por 14 medidas, entre las que destacan la regulación de rentas para evitar alzas desmedidas, límite al hospedaje turístico, en especial a plataformas como Airbnb y frenar el desplazamiento de habitantes, entre otros puntos, el especialista consideró que la estabilización en el costo de las rentas es algo que se ha intentado a lo largo de los años, sin que se haya logrado hasta ahora.

El Dato: El artículo 33 de la Constitución Mexicana regula la participación política de los extranjeros prohibiéndoles la intervención política, pero permite sus opiniones.

Entrevistado en Al Mediodía con Solórzano, que se transmite en las plataformas digitales de La Razón, explicó que el Código Civil de la CDMX ya establece que las rentas de casa habitación no se pueden aumentar más allá de la inflación, pero en el tema impera “la ley de la oferta y la demanda”, como en toda clase de comercio.

TE RECOMENDAMOS: Gentrificación en CDMX Alistan plan de seguridad para marcha del domingo

Consideró que, además de representar un riesgo, al limitar el valor de la renta también inhibiría la construcción de más desarrollo inmobiliario.

“Esto va a generar otra vez un problema de falta de habitación para renta, porque les va a interesar poco a los desarrolladores hacer nueva vivienda para rentar, si va a estar limitada a cierto valor”, consideró.

En torno al aspecto de generar rentas “justas, razonables, asequibles”, dijo que son términos subjetivos, además de ser algo que no se puede controlar.

“A lo mejor es justo para el inquilino, pero no para el arrendador. Es muy subjetivo hablar de rentas justas, porque finalmente el mercado inmobiliario se rige, como muchas cosas, por la ley de la oferta y la demanda, tanto para la compra como para la renta, pues es lo que determina el costo”, expresó el especialista.

Respecto a la creación de un organismo encargado de la defensoría de los derechos de los inquilinos, Fernández señaló que actualmente los juzgados civiles “ya tienen por ley” regular y llevar los juicios de arrendamiento inmobiliario.

“Crear otra institución paralela al Tribunal se me hace ocioso, pues es crear otra institución que no sabemos si vaya a funcionar, ni el costo que va a tener en su implementación. De por sí está el Gobierno escaso de recursos… va a ser muy difícil realmente”, dijo.

En ese sentido, consideró que sería mejor reformar lo que ya existe para que funcione mejor, y expresó que el tema de la vivienda no es un problema neoliberal, sino de falta de una política seria en la materia.

“En 30 años hemos estado con diferentes gobiernos de la misma corriente, y no han desarrollado vivienda social. La vivienda popular se ha abandonado y se ha abandonado históricamente”, subrayó.

Por la tarde, la Embajada de EU en México recomendó a sus ciudadanos evitar la zona de la manifestación a través de una alerta, refirió que la protesta previa, derivó en actos de vandalismo y agresiones “contra personas percibidas como extranjeras”.

En un comunicado, señaló: “Se recomienda al personal del gobierno estadounidense evitar la zona de la manifestación”. Advirtió que los ciudadanos de ese país deben evitar participar en manifestaciones que las autoridades puedan considerar políticas, pues la ley mexicana prohíbe las actividades de esta índole a los ciudadanos extranjeros por considerarlos actividades ingerencistas, por lo que, puntualizó: “Su participación puede resultar en detención o deportación”.

Alistan plan de seguridad para marcha del domingo

› Por Tania Gómez

El gobierno de la Ciudad de México prepara un protocolo de seguridad especial para la manifestación programada el próximo domingo en contra de la gentrificación en la capital del país, informó la Jefa de gobierno, Clara Brugada.

En Palacio Nacional, tras participar en el homenaje a Benito Juárez, informó que este sábado dará a conocer el plan que se implementará durante la protesta: “Vamos a publicar un conjunto de medidas, un protocolo para la movilización, siempre respetando la libre manifestación, el derecho a expresarse en esta ciudad. Ustedes saben que es una ciudad de derechos, de libertades, pero debe de ser pacífica en el sentido de no agredir a terceros”.

El Tip: La manifestación por la gentrificación en la Ciudad de México generó pérdidas de 11.9 mdp, según la Canaco.

Abundó que serán los secretarios de Seguridad local, Pablo Vázquez, y de Gobierno, César Cravioto, los encargados de dar a conocer los detalles de dicho protocolo que será desplegado en la zona sur de la capital.

El punto de encuentro programado para el domingo a las 15:00 horas, es en las inmediaciones de la estación Fuentes Brotantes de la Línea 1 del Metrobús, en la alcaldía Tlalpan, el recorrido concluirá cerca de la estación El Caminero.

La mandataria aseguró que no habrá represión ni criminalización de la manifestación, pero sí habrá acompañamiento.

“Sí va a haber acompañamiento para evitar que haya cualquier situación. No va a haber represión, no va a haber criminalización de las movilizaciones, pero sí va a haber un protocolo que garantice que no va a haber afectación a terceros”, dijo.

Reiteró que la capital del país es una ciudad de derechos y libertades, donde se garantiza la libre expresión y protesta social, siempre bajo el principio de no violencia.

Agregó que hay “dos o tres” carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía de Justicia capitalina, por los actos vandálicos de la protesta anti gentrificación, el pasado viernes 4 de julio en las colonias Roma y Condesa.