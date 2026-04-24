Intensa lluvia genera afectaciones en distintos puntos de la CDMX

La noche de este 24 de abril de 2026, lluvias intensas acompañadas de posible caída de granizo comenzaron a impactar distintas zonas de la Ciudad de México, lo que llevó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a activar Alerta Amarilla por precipitaciones de moderadas a fuertes.

De acuerdo con el aviso oficial, las lluvias previstas alcanzan acumulaciones de 15 a 29 milímetros entre las 19:30 y 22:00 horas, con afectaciones en al menos diez alcaldías.

¿Cuáles son las Alcaldías que presentan afectaciones?

Las demarcaciones bajo alerta son:Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Información del radar meteorológico indica que los núcleos de tormenta más activos se concentran en zonas del oriente y sur de la capital, donde ya se reportan lluvias fuertes con granizo en alcaldías como Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Xochimilco.

En tanto, se registran chubascos en Azcapotzalco, Tláhuac y Venustiano Carranza, mientras que en el resto de la ciudad predominan lluvias ligeras dispersas. Las autoridades no descartan que las condiciones se mantengan durante el transcurso de la noche.

¿Qué lineas del Metro presentan afectaciones?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó en redes sociales que, debido a la lluvia, se implementó marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 5, 8, 9, 12, A y B.

“Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad… Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones”.

Esta medida suele provocar avances más lentos y mayores tiempos de espera, por lo que se recomienda a los usuarios considerar retrasos en sus traslados.

#MetroAlMomento: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 5, 8, 9, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/T72f5myAlS — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 25, 2026

Riesgos por lluvias

Las autoridades capitalinas advirtieron que estas precipitaciones pueden generar:

Encharcamientos e inundaciones en vialidades primarias y secundarias

Corrientes de agua en calles y avenidas

Caída de ramas, árboles y estructuras ligeras

Reducción de visibilidad para automovilistas

Recomendaciones ante la lluvia

Ante este escenario, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones:

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Retirar basura de coladeras dentro y fuera del hogar

Cerrar puertas y ventanas

Utilizar paraguas o impermeable

Reducir la velocidad al conducir y mantener distancia entre vehículos

Además, se sugiere no transitar por zonas inundadas, ya que el nivel del agua puede representar un riesgo.

En caso de incidentes, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 55 5683 2222, habilitados para atención inmediata.

🌧️🚗 Las #lluvias fuertes incrementan los riesgos de accidentes. Si conduces un vehículo, atiende las siguientes medidas preventivas.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/FXiH3jvaW3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 25, 2026

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MSL