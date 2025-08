Por acuerdos, GCDMX reubica en 3 sitios a campamentos 4:20

El titular de la Secretaría de Gobierno local (Secgob), César Cravioto Romero, informó que los colectivos en favor del uso lúdico de la marihuana que estaban afuera de la estación Hidalgo del Metro, del Museo Memoria y Tolerancia y la Estela de Luz serán reubicados en tres puntos de la ciudad, los cuales serán monitoreados.

El funcionario publicó un video en el que, acompañado por integrantes de la Comuna 4:20, de Hidalgo, menciona que este grupo, así como las Hijas de la Cannabis y Siembra Cultura acordaron una reubicación pacífica para ser trasladados a otros sitios para que cumplan su función de promoción del uso lúdico de cannabis y no sean usados para el narcomenudeo.

“Que no se vuelvan espacios de venta, que no se vuelvan espacios de violencia, que los propios colectivos cuiden los espacios y éstos también serán cuidados por el Gobierno de la ciudad. Que no se pierda esta lógica de garantizar el consumo lúdico del cannabis”, mencionó.

El Dato: El 20 de abril, usuarios de marihuana marcharon para urgir la legalización del enervante y exigir espacios de consumo.

El pasado 20 de abril, La Razón informó que en cuatro de los seis campamentos 4:20 de la zona centro de la ciudad había personas que se aprovechaban del movimiento cannábico para vender droga. Los puntos detectados fueron la Estela de Luz, el Metro Hidalgo, el Museo Memoria y Tolerancia y Pino Suárez.

El trabajo periodístico detalló que en estos sitios los dealers vendían desde un cigarrillo de marihuana, hasta bolsas con distintos gramajes del enervante. En algunos casos había incluso promociones de dos por uno para mujeres.

Sólo 18 días después de revelarse esta información, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre la detención en la Estela de Luz de siete presuntos narcomenudistas, entre ellos Enrique “N”, alias Papi, supuesto líder de éstos.

5 gramos de cannabis es la cantidad máxima para consumo personal

Debido a esta situación, en distintas ocasiones la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que, con respeto a los derechos de los consumidores de cannabis, las comunas 4:20 serían vigiladas para evitar el narcomenudeo, por lo que aseguró la continuidad de estos espacios.

“Lo que nos ha instruido la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, es lograr ese equilibrio entre los derechos de los consumidores y el derecho de quienes transitan y de quienes disfrutan la ciudad. Quiero agradecerles esta disposición para llegar a este acuerdo, además, decirlo, fue por acuerdo no una acción unilateral del Gobierno de la ciudad”, comentó ayer Cravioto Romero.

La Secgob detalló en un comunicado que los colectivos cannábicos serán reubicados en la Plaza de la Concepción, en Belisario Domínguez, casi esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro; en el Monumento a Simón Bolívar, en la intersección de Paseo de la Reforma y calle Violeta, colonia Guerrero, así como en la Plaza de Lectura José Saramago, entre Circuito Interior y Paseo de la Reforma.

La dependencia aclaró que estos puntos fueron seleccionados para evitar afectación alguna a la ciudadanía, pues son de poco tránsito peatonal y vehicular.

En los tres sitios, aclaró la Secgob, habrá personas de esta Secretaría y una carpa del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, en la que se brindará información a los consumidores sobre su derecho al consumo, pero también sobre los riesgos que existen en determinados contextos.

Además, en los sitios hay postes con cámaras de vigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.