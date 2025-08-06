Comuna 4:20 en Glorieta Violeta divide a vecinos de la colonia Guerrero

Vecinos de la colonia Guerrero exigieron el retiro de la zona de tolerancia cannábica ubicada en la Glorieta Violeta, sobre Avenida Paseo de la Reforma, durante una reunión con la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana.

En entrevista con La Razón, una vecina que solicitó el anonimato explicó que la glorieta es un punto de tránsito constante para jóvenes y menores de edad que asisten a instituciones educativas cercanas.

“Para nosotros tiene mucha importancia porque es una zona de cruce para niños y jóvenes que van a la escuela. No están respetando los acuerdos ni los horarios que se les establecieron. Además, nunca se realizó una consulta vecinal; simplemente hicieron acuerdos directamente con los grupos cannábicos”, denunció.

Esta demanda vecinal surge después de que el Gobierno de la Ciudad de México habilitó nuevos espacios para el uso recreativo de cannabis. Denominadas áreas de uso regulado, estas zonas tienen el objetivo de ofrecer a un entorno controlado donde consumir de forma segura y conforme a la normativa vigente.

Reubicación de espacios para consumo, tras acuerdos con colectivos

Esto, luego de que el pasado 4 de agosto la Secretaría de Gobierno retiró los espacios para consumo de cannabis que había instalado desde 2021. En ese tiempo se colocaron campamentos en Paseo de la Reforma, frente al Senado de la República, la Estela de Luz y afuera de la estación Hidalgo del Metro.

Con respecto a la reubicación, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que se firmó un acuerdo con tres colectivos para evitar la venta de cannabis, el consumo de otras sustancias y molestias a peatones en las nuevas zonas.

“Los tres puntos donde estaban había mucho flujo de gente saliendo del Metro Hidalgo, en la Estela de Luz, en la entrada de Chapultepec y en Avenida Juárez; eran tres puntos muy transitados por personas, y en los otros espacios creemos que la convivencia entre ciudadanos y los propios consumidores se puede dar de otra manera”, añadió.

“No pasa mucha gente por aquí”, afirma usuaria de cannabis en Glorieta

Respecto a las quejas vecinales sobre el supuesto aumento de tránsito en la zona, una usuaria del espacio y vecina de la colonia señaló que son pocas las personas que pasan por la glorieta. Explicó que, por su ubicación, el acceso es complicado y la mayoría de los peatones prefiere cruzar por la esquina donde se encuentra la estación Glorieta Violeta del Metrobús.

También consideró que parte del problema tiene que ver con una percepción basada en prejuicios. Desde su experiencia, existe una tendencia a criminalizar a quienes consumen sustancias para uso personal autorizado.

“La verdad, no pasa mucha gente por aquí. Yo soy vecina, y la mayoría usa el cruce del Metrobús, no este de la glorieta. Pienso que el problema es el prejuicio hacia las personas que consumimos de forma legal”, añadió.

