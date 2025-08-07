Álvaro Obregón triplica patrullaje con 125 nuevas unidades para reforzar seguridad

El alcalde Javier López Casarín entregó 125 nuevas patrullas que fortalecerán la vigilancia en las 251 colonias de Álvaro Obregón.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, encabezó la entrega de 125 patrullas al parque vehicular de la demarcación. Esta acción, según destacó, triplica la capacidad de patrullaje y busca mejorar la vigilancia en las 251 colonias, barrios y fraccionamientos de la alcaldía.

Durante su intervención, López Casarín retomó lo dicho por el Coordinador General del C5, Salvador Guerrero Chiprés, y reiteró que la percepción de seguridad en la Ciudad de México ha mejorado en casi 40 puntos porcentuales.

“Como lo mencionó el doctor, la seguridad ha mejorado en 40 puntos porcentuales gracias al reforzamiento de infraestructura para la construcción de paz, a través de la adquisición de patrullas, que son parte fundamental de la estrategia 360”, explicó el alcalde.

¡Más patrullas, más seguridad para nuestra comunidad! 🔒



Hoy dimos un paso firme en la construcción de comunidades seguras con la entrega de 125 nuevas patrullas que refuerzan nuestro Sistema Integral de #Seguridad360ÁO.#SIS360🚓 pic.twitter.com/2BokxrcjKF — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) August 7, 2025

Álvaro Obregón, clave en mejora de seguridad en CDMX

En el acto también participaron el subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el propio Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5, organismo encargado del monitoreo e inteligencia urbana.

Por su parte, Guerrero Chiprés subrayó que la participación de la alcaldía ha sido clave para los avances en materia de percepción de seguridad.

“La Alcaldía Álvaro Obregón ha sido una pieza clave en estos logros. Su alcalde, Javier López Casarín, ha participado puntualmente en las sesiones de evaluación de los sectores y ha contribuido directamente a los resultados positivos que hoy reconocemos”, enfatizó.

Asimismo, el titular del C5 precisó que la percepción de seguridad en la capital ha mejorado en casi 40 puntos porcentuales desde hace siete años, como resultado de estrategias integrales aplicadas de manera conjunta por las autoridades locales y capitalinas.

“La percepción de seguridad en la capital ha mejorado en prácticamente 40 puntos porcentuales desde hace siete años a la fecha, lo cual confirma que la estrategia va en la dirección correcta”, agregó Guerrero Chiprés.

En cuanto a la infraestructura tecnológica, el funcionario indicó que actualmente se encuentran activas 5,844 cámaras del centro de control en esta demarcación, y adelantó que se contempla una ampliación considerable de esta red.

Respecto al nuevo parque vehicular, López Casarín detalló que la flotilla se compone de 110 camionetas tipo pick up, 15 unidades híbridas y 4 grúas para asistencia vial.

El modelo 360, explicó, integra a las instituciones de seguridad de la ciudad con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y las alcaldías colindantes. Estas instancias coordinan patrullajes y atienden servicios urbanos de manera conjunta.

Además, la alcaldía, junto con la Subsecretaría de Control de Tránsito, implementa operativos para retirar vehículos abandonados. Esta acción tiene como objetivo liberar las calles, reducir riesgos y devolver el uso del espacio público a la ciudadanía.

“Hemos logrado pasar de 40 a 125 unidades operativas en menos de un año. Esa no es una estadística menor, es la expresión de una política pública clara, eficiente y con resultados medibles”, subrayó López Casarín.