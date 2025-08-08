Lluvia en CDMX: Se registra granizo e inundaciones en Coyoacán y Tlalpan HOY 8 de agosto

Autoridades de la Ciudad de México pidieron a la ciudadanía tomar precauciones ante las fuertes lluvias que se registran la tarde de este viernes, por las cuales, incluso, ya se reportan las primeras inundaciones y caídas de granizo.

A través de redes sociales, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se activó el dispositivo Tlaloque por lluvia con caída de granizo en la capital mexicana, especialmente en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan.

💦Esta tarde activamos el dispositivo #Tlaloque por lluvia con caída de granizo, principalmente en las alcaldías @Alcaldia_Coy y @TlalpanAl.



Los equipos de emergencias de @SEGIAGUA @SOBSECDMX, @SSC_CDMX, @Bomberos_CDMX y @SGIRPC_CDMX atienden los reportes de la ciudadanía a… pic.twitter.com/CDvSTKwlA3 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 8, 2025

De acuerdo con las fotografías que compartió el Gobierno capitalino, en estas alcaldías ya se registraron las primeras inundaciones.

“Los equipos de emergencias de @SEGIAGUA, @SOBSECDMX, @SSC_CDMX, @Bomberos_CDMX y @SGIRPC_CDMX atienden los reportes de la ciudadanía a través del 911.Seguimos informando”, escribió el Gobierno capitalino en X.

En Topitzin entre Mixtecas y Aztecas, col. Ajusco, @Alcaldia_Coy, a consecuencia de la acumulación de granizo quedaron obstruidas las coladeras, lo cual generó un encharcamiento de 60 m de espejo por 25 cm de tirante en la parte más baja afectando únicamente la vialidad.… pic.twitter.com/HLoQDe0lEF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 8, 2025

En el mismo sentido lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la cual detalló que se tomó conocimiento de una afectación por granizo en la colonia Ajusco de la alcaldía Coyoacán.

“En Topitzin entre Mixtecas y Aztecas, col. Ajusco, @Alcaldia_Coy, a consecuencia de la acumulación de granizo quedaron obstruidas las coladeras, lo cual generó un encharcamiento de 60 m de espejo por 25 cm de tirante en la parte más baja afectando únicamente la vialidad”, escribió Protección Civil.

“Personal Táctico Operativo de la @SGIRPC_CDMX, retiró el hielo acumulado para abatir los niveles de agua”, abundó.

A las 17:00 horas de este viernes, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) informó que se registraban lluvias en la Ciudad de México, particularmente en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco.

Alrededor de la misma hora, Protección Civil informó que se había activado la Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Autoridades capitalinas pidieron seguir atentos a los canales oficiales, ante posibles actualizaciones y recomendaciones de seguridad.

