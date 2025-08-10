Metro CDMX: Línea A cerrará temprano HOY domingo 10 de agosto

Línea A del Metro de la Ciudad de México.

El Metro de la Ciudad de México informó que, por labores de mantenimiento, este domingo 10 de agosto concluirá el servicio más temprano en la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, por lo que pidió a los usuarios tomar precauciones.

A través de redes sociales, el sistema de transporte informó que, por labores de mantenimiento, el servicio en la “línea morada” terminará a las 22:00 horas, es decir, dos horas antes del cierre habitual del sistema de transporte, que es a las 00:00 horas.

Asimismo, indicó que, a causa de este cierre, los últimos trenes de las terminales saldrán a las 21:30 horas, por lo cual pidió tomar precauciones.

Sin embargo, el Metro informó que, debido a este cierre, habilitará el apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de Pantitlán a Santa Marta desde las 22:00 horas hasta las 00:30 horas.

#AvisoMetro Por trabajos de mantenimiento en la Línea A, hoy 10 de agosto el servicio concluirá a las 22:00 horas en todo el tramo de Pantitlán a La Paz, saliendo los últimos trenes de terminales a las 21:30 horas.



Indicó que el servicio de la Línea A se restablecerá el lunes 11 de agosto a las 05:00 horas, es decir, conforme al horario habitual del sistema de transporte.

Labores de mantenimiento, causa del cierre

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava Suárez, informó sobre el cierre y detalló que este responde a labores de mantenimiento.

De acuerdo con el STC, la medida responde a labores en instalaciones electrónicas y eléctricas, las cuales se llevarán a cabo en el tramo Guelatao–Tepalcates y estarán coordinadas por técnicos del Metro.

Esto ocurrió un día después de que el sistema suspendió el servicio en el tramo Los Reyes-La Paz de la Línea A; tras realizar una revisión en la zona de vías, el servicio se restableció a las 15:09 horas.

Por su parte la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó el 7 de agosto que la Línea A será remodelada para optimizar sus condiciones de operación, luego de las fallas recurrentes en el tramo Los Reyes–La Paz.

La administración del Metro pidió la comprensión de las y los usuarios e invitó a mantenerse informados a través de sus canales oficiales.

