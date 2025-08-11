Evitan policías el despojo de apartamento

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un presunto representante de una inmobiliaria, quien intentó hacerse de un departamento ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

La dependencia capitalina detalló que una mujer de 71 años reportó a las autoridades capitalinas sobre la intención del hombre de tomar su vivienda. Al arribar al lugar, los uniformados detuvieron al sospechoso.

De acuerdo con la mujer, el individuo acudió hasta su departamento, que se encuentra en el quinto piso de un edificio ubicado en las calles Río de la Plata y Río Pánuco, y se identificó como presunto representante inmobiliario e incluso tenía documentos, los cuales estaban alterados.

73 detenciones judicializadas registró le Fiscalía entre enero y julio de 2025

“Ante tales hechos y para deslindar responsabilidades, el hombre de 59 años de edad fue informado del motivo de su detención y de sus derechos constitucionales y, junto con los documentos posiblemente apócrifos asegurados, lo trasladaron ante al agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica”, detalló la SSC.

La autoridad detalló además que, luego del cruce de información, se conoció que el supuesto representante inmobiliario ingresó en 2009 al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por le presunto delito de abuso de confianza equiparado.

El pasado 5 de agosto, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, destacó que, en comparación con el periodo del 1 de enero al 31 de julio del presente año se registraron 73 detenciones judicializadas por despojo.

Lo anterior, precisó la funcionaria en el informe mensual de seguridad, que representó un alza de 43 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 51 casos de este tipo.