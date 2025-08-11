Para elegir proyectos ciudadanos en CDMX

IECM distribuye Lista Nominal para la Consulta de Presupuesto Participativo 2025

Consulta se realizará el 17 de agosto, de 09:00 a 17:00 horas

Instalaciones del IECM en una imagen ilustrativa.
Instalaciones del IECM en una imagen ilustrativa. Foto›Especial
Por:
Abraham Saldivar

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) entregó este domingo a sus 33 Direcciones Distritales los cuadernillos con la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía.

La lista, con 7 millones 333 mil 351 personas electoras, fue trasladada a las oficinas distritales bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Esto después de que el pasado 6 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó al IECM 126 cajas con los cuadernillos impresos, en cumplimiento del convenio de colaboración en materia registral.

TE RECOMENDAMOS:
Líneas 3 y 5 del Metro, afectadas por lluvias de este domingo en CDMX.
Lluvias provocan caos en la CDMX

Metro suspende servicio en líneas 3 y 5 por lluvias en CDMX

La consulta se realizará el 17 de agosto, de 09:00 a 17:00 horas, en las Unidades Territoriales con proyectos registrados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Fuerte lluvia deja afectaciones en CDMX
Se reportan árboles caídos

Fuerte lluvia deja afectaciones en diversas zonas de la CDMX