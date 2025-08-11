IECM distribuye Lista Nominal para la Consulta de Presupuesto Participativo 2025

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) entregó este domingo a sus 33 Direcciones Distritales los cuadernillos con la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía.
La lista, con 7 millones 333 mil 351 personas electoras, fue trasladada a las oficinas distritales bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Esto después de que el pasado 6 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó al IECM 126 cajas con los cuadernillos impresos, en cumplimiento del convenio de colaboración en materia registral.
La consulta se realizará el 17 de agosto, de 09:00 a 17:00 horas, en las Unidades Territoriales con proyectos registrados.
cehr