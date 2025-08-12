Colapsa elevador en Plaza Mítikah de CDMX; hay personas lesionadas

Esta noche, un elevador se desplomó en la Plaza Mítikah, ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que paramédicos de Protección Civil acudieron para brindar apoyo a las personas heridas.

“Paramédicos de Protección Civil de la demarcación atendieron a dos personas, un hombre y una mujer de 47 y 60 años de edad con lesiones en cabeza y cervicales, por lo que fueron trasladados a un hospital”, informó.

Se registró el desplome de un elevador en Plaza Mítikah dejando dos personas lesionadas que ya están siendo atendidas por personal de #ProtecciónCivil360. La plaza será desalojada y se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil. No vamos a permitir que se ponga en riesgo… pic.twitter.com/5C2c9UCaIO — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 13, 2025

Desalojan Plaza Mítikah

Por su parte, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, confirmó que luego de que dos personas resultaran lesionadas por la caída de un elevador en la Plaza Mítikah, elementos de Protección Civil procedieron a desalojar el recinto.

En ese sentido, detalló en sus redes sociales que “se registró el desplome de un elevador en Plaza Mítikah dejando dos personas lesionadas que ya están siendo atendidas por personal de Protección Civil”.

Explicó que la plaza será desalojada y se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil del inmueble.

“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas”, advirtió el delegado panista.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FB