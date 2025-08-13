Conserva el Cablebús su certificado internacional

La Secretaría de Movilidad (Semovi) indicó que las revisiones anuales de las tres líneas del Cablebús permitieron que el transporte mantuviera los certificados internacionales que lo acreditan como seguro.

La dependencia comunicó que, entre las pruebas llevadas a cabo a las tres líneas de este transporte están la correcta operación de todos los sistemas y del cable; se hicieron pruebas de carga y frenado, pruebas eléctricas de todos los componentes, verificación física de los dispositivos que conforman la línea, así como la revisión general de motores, balancines, torres o pilonas.

“Este proceso permitió refrendar los certificados de seguridad que proporcionan las empresas alemanas TÜV SÜD a las líneas 1 y 3 y TÜV Rheinland a la Línea 2”, aclaró.

11.4 kilómetros de extensión se prevé tenga la Línea 4 del Cablebús

De acuerdo con cifras de la Semovi, la afluencia de pasajeros en el Cablebús ha ido al alza desde el inicio de operaciones de la Línea 1, pues en 2021 reportó 15 millones 349 mil 950 pasajeros y para 2023, ya con la Línea 2, la cifra de usuarios se elevó a 40 millones 894 mil 367. En septiembre de 2024 se inauguró la Línea 3.

La dependencia aclaró que estas revisiones se realizan en todos los teleféricos en el mundo como ocurre en Colombia, Perú, República Dominicana e incluso en el Estado de México con el Mexicable.

Aclaró que, por norma europea, el sistema de este transporte debe ser revisado cada año para mantener los certificados.

El pasado 28 de julio, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentaron el proyecto para la construcción de la Línea 4 del Cablebús, que conectará a as alcaldías Coyoacán y Tlalpan .