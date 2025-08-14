¿Qué es la tormenta negra que ‘amenaza’ la CDMX? Esto sabemos sobre la alerta que circula

En los últimos días, la capital del país ha registrado intensas lluvias que han provocado inundaciones y problemas de movilidad, e incluso se ha activado la alerta púrpura en algunas alcaldías.

Ante esta situación y con el pronóstico de más lluvias para la tarde y noche de este jueves, en redes sociales se difunde una advertencia sobre la llegada de un fenómeno llamado ‘tormenta negra’.

En La Razón te contamos qué es en realidad y si en verdad existe peligro para la Ciudad de México.

Lluvias podrían ocasionar encharcamientos en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué es la tormenta negra?

La Tormenta Negra es un término usado en regiones como Hong Kong para indicar una alerta máxima por lluvias extremas. A pesar del nombre, no se refiere al color de la tormenta, sino a la intensidad: pues es cuando hay más de 70 milímetros de precipitación por hora, lo que puede causar inundaciones severas, deslaves y el colapso de servicios públicos.

En Hong Kong, la alerta de tormenta negra se declara cuando la lluvia supera la cantidad de agua menciona, llegando incluso a rebasar los 300 mm en casos extremos. Este nivel es considerado de peligro máximo para la vida y la infraestructura.

Se prevén fuertes lluvias en la capital ı Foto: Cuartoscuro

¿Habrá ‘tormenta negra’ en la CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, este jueves se esperan lluvias intensas en la capital, e incluso activo la alerta naranja y amarilla para las 16 alcaldías.

Si bien, podrían caer altos volúmenes de lluvia, en realidad en la Ciudad de México no se activa esta alerta, pues nuestro país utiliza un semáforo de alerta basado en colores, por lo que no existe tal cual una ‘tormenta negra’ en la capital del país.

Sin embargo, debes tener en cuenta que sí se esperan lluvias fuertes en la CDMX, siendo las alcaldías con Alerta Naranja:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Se activa Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 14/08/2025 y madrugada del viernes 15/08/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @TuAlcaldiaGAM, @Alc_Iztapalapa y… pic.twitter.com/dbCbl6nmWl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 14, 2025

¿Cómo funcionan las alertas en México?

Las alertas funcionan a través del sistema de alertamiento temprano de la SGIRPC, utilizado ante el pronóstico de lluvias y otros fenómenos meteorológicos en la Ciudad de México, como vientos y bajas temperaturas.

En el caso de lluvias, las alertas se activan según la cantidad de agua que se espera que caiga, medida en milímetros:

Alerta Verde : pronóstico de lluvia menor a 15 milímetros

Alerta Amarilla : se activa ante lluvias previstas de 15 a 29 milímetros

Alerta Naranja : se emite por precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros

Alerta Roja : cuando se esperan lluvias de 50 a 70 milímetros

Alerta Púrpura: es el nivel máximo; se emite cuando el pronóstico supera los 70 litros por metro cuadrado

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 14/08/2025 y madrugada del viernes 15/08/2025 en las demarcaciones de @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @IztacalcoAl, @ALaMagdalenaC,… pic.twitter.com/TmbwAVK6H1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 14, 2025

Con información de César Huerta

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT