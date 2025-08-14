Reconoce Copred que el Metro aún tiene carencias en la accesibilidad

Javier Pantoja, un hombre que utiliza silla de ruedas, intenta subir a un elevador de la estación Moctezuma, de la Línea 1 del Metro, junto a dos hombres de la tercera edad, el pasado 6 de junio

La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), Geraldina González de la Vega, afirmó que la falta de acceso a una movilidad autónoma en el Metro para personas con discapacidad motriz, visual o ceguera constituye una forma de discriminación.

La funcionaria capitalina señaló que tanto la ciudad como su sistema de transporte público mantienen barreras de accesibilidad que afectan la movilidad de este sector, entre ellas, banquetas sin señalización, cruces y semáforos sin adecuaciones, así como un transporte sin accesos adecuados.

El Dato: De acuerdo con el Consejo, al menos 48 por ciento de la población considera que se respetan poco los derechos humanos en la Ciudad de México.

“Hay un tema todavía de carencias de accesibilidad en el Metro, por ejemplo, que es un sistema antiguo de la ciudad, de la época de los sesenta, el cual ha tenido que irse adecuando y tiene que hacerse poco a poco por un tema presupuestal.

“La falta de accesibilidad es discriminación, y eso hay que decirlo claramente. Es algo que no se denuncia cotidianamente, las personas con discapacidad visual viven esa discriminación de manera diaria”, mencionó a La Razón.

El pasado 7 de agosto, este diario informó que 57 de las 195 estaciones de la red del Metro carecen de accesos que garanticen la movilidad a los usuarios que padecen alguna discapacidad.

De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia, las líneas con más estaciones que no tienen elevadores, escaleras eléctricas ni salvaescaleras son la 8, con 11; la B y la 5, con 10 paradas cada una; así como las líneas A y 3, con seis cada una.

En un recorrido, este medio observó cómo hay personas en silla de ruedas o muletas, quienes tienen dificultades para moverse dentro de las instalaciones de este transporte, ya que éste no tiene la infraestructura adecuada para ello.

Esto, a pesar de que la Ley de Accesibilidad obliga al Gobierno de la Ciudad de México a garantizar el acceso libre a transporte, espacios e información para las personas con discapacidad. De esta manera, se plantea en el documento, se busca que sean respetados y cumplidos los derechos de este sector.

Respecto a las denuncias más comunes de las personas con discapacidad visual, González de la Vega explicó que se refieren a problemas de accesibilidad en el transporte como la falta de guías podotáctiles y el poco tiempo que tienen para abordar un convoy o una unidad del Metrobús.

“Sabemos, por el tipo de denuncias que se presentan, que sí hay reclamos relacionados, por ejemplo, con las guías para las personas ciegas en las estaciones de Metro o en las estaciones de Metrobús o el hecho de que de pronto los conductores no se detengan para que las personas puedan bajar o puedan subir a las unidades”, mencionó.

La Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2021, elaborada por Copred, muestra que el sector más discriminado en la Ciudad de México es la gente de piel morena, seguida de indígena y las mujeres. Las personas con discapacidad ocupan la séptima posición.

Los datos indican además que, en el caso de las personas con discapacidad, la discriminación en contra de este grupo aumentó entre junio de 2017, cuando 3.7 por ciento de encuestados indicó que éste era el sector más afectado, y agosto de 2021, cuando la cifra aumentó a 3.9.

González de la Vega advirtió que las personas con discapacidad visual han normalizado la falta de accesibilidad porque ha sido parte de su vida diaria.

Además, la funcionaria local puntualizó que en una encuesta interna realizada por el Copred en 2023, para medir la discriminación en el transporte público, 19 por ciento de las personas encuestadas afirmó haber sido discriminada por motivo de su discapacidad.

“Tenemos una encuesta que se levantó hace dos años sobre la discriminación en el transporte, en donde precisamente uno de los resultados tiene que ver con que la mayoría de las personas que nos respondieron esa encuesta, dice haber sido discriminada en el transporte público con motivo de la discapacidad.

“El 19 por ciento de las personas respondió que ése es el motivo por el que más discriminación ha vivido en el transporte público y esa discriminación proviene principalmente de las personas usuarias”, explicó González de la Vega

LA EXCLUSIÓN. La fundadora y presidenta del Patronato de la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía, parte de un binomio persona-perro y usuaria de transporte público, Silvia Lozada Badillo, aseguró que la actitud del personal del Metro suele ser positiva, aunque la infraestructura aún es un obstáculo.

La activista relató que una de sus alumnas fue discriminada recientemente cuando el personal le negó el acceso al Metro junto a su perro guía y al entrenador, pese a que este transporte había permitido antes el ingreso de binomios persona–perro.

“Nos sorprendió, porque el Metro es uno de los transportes que más accesibilidad ha dado a quienes usamos perros guía, al menos en cuanto a la actitud del personal”, señaló Lozada Badillo.

En el caso de plataformas como Uber o Didi, la usuaria detalló que la negativa al servicio se justifica bajo el argumento de que “no se puede ingresar con un perro” al vehículo, aunque los reglamentos establecen lo contrario.

El 28 de julio, el Metro informó sobre el inicio del curso-taller a mil 400 policías asignados al Metro sobre el marco jurídico y marco de derechos humanos de las personas con discapacidad.

Al respecto, la titular del Instituto de las Personas con Discapacidad local, Ruth Francisca López Gutiérrez destacó la importancia de que las instituciones públicas laboren “para derribar barreras actitudinales”, es decir, impulsar el hacer consciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad.