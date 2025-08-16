Va arresto de hasta 36 h a “franeleros” que cobren por usar vía pública

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó sancionar con hasta 36 horas de arresto a quienes obstruyan o utilicen indebidamente el espacio público sin autorización, incluidas las personas conocidas como “franeleros”, quienes cuidan o bloquean espacios de las calles para luego cobrar por usarlos como estacionamiento de manera informal.

El dictamen que reforma la Ley de Cultura Cívica capitalina fue aprobado ayer, durante el segundo periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la Tercera Legislatura, con 53 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones.

El Dato: desde morena descartan que la iniciativa vaya en contra de la gente trabajadora; va contra las prácticas abusivas y favorecerá a la movilidad, la seguridad y la convivencia.

La iniciativa que dio lugar a la reforma fue enviada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el pasado 17 de junio. En ella se incorpora el concepto de “vía pública” en la ley y se añade el artículo 28 Bis, en el que se establece que un juez puede determinar un arresto de hasta 36 horas inconmutables a quienes se apropien del espacio público para beneficio propio y a quienes exijan “de cualquier manera a una persona la obtención de un pago por vigilar, estacionar o cuidar, lavar o asear vehículos”.

También contempla sanciones por apartar con cualquier objeto lugares para estacionamiento en la vía o espacio público, obstaculizar o impedir el uso y goce de esos lugares para estacionarse o aprovechar indebidamente la vía o el espacio público para obtener un beneficio.

Al presentar el dictamen, el legislador morenista Pedro Haces Lago dio a conocer que, entre 2019 y 2024, las remisiones por estas conductas aumentaron más de 80 por ciento.

Explicó que la propuesta “no va en contra de la gente trabajadora, sino contra prácticas abusivas y a favor de la movilidad, de la seguridad y la convivencia, (pues) defender el espacio público es defender nuestro derecho a una ciudad donde el espacio común se respeta”.

A su vez, el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Sesma, aseguró que dicha actividad genera más de dos millones de pesos semanales y, en su mayoría, es “dinero que en muchos casos termina en manos de grupos delictivos”.

Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, respaldó la medida, pero advirtió que se queda corta al no abordar de fondo la regulación del trabajo no asalariado, lo que podría afectar a quienes se dedican a esta actividad, debido a la falta de oportunidades laborales.

“La regulación del espacio público no es un problema nuevo, se da por la falta de oportunidades, por el crecimiento de esta ciudad y por el rezago en la generación de empleos. Esperamos que esta reforma ayude a combatir este problema, pero sobre todo que se generen alternativas para quienes se dedican a esta actividad. Eso es en lo que el Gobierno les ha fallado”, dijo.

Durante la sesión de ayer, el Congreso capitalino también aprobó, por unanimidad de los 58 diputados presentes, regular el uso de bicicletas eléctricas, scooters y bicimotos.

De esta manera, los conductores de este tipo de vehículos deberán contar con licencia de conducir específica, usar casco y chaleco reflejante, además de tramitar placas y registrar la unidad ante la Secretaría de Movilidad.

Tras la aprobación de ambas iniciativas, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, celebró la decisión de los legisladores, durante un evento público que encabezó en la alcaldía Gustavo A. Madero.