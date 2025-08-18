Mauricio Tabe pide ampliar plazo para ejecución del Presupuesto Participativo 2025.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo solicitó al Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso local, ampliar para el primer semestre de 2026, el plazo de ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativo, al advertir la problemática que enfrentarán todas las alcaldías para garantizar obras de calidad.

“Lo que nosotros estamos solicitando al Gobierno de la Ciudad y al Congreso es que valoren que el tiempo de ejecución de estos participativos para que sea durante el primer semestre de 2026, que no nos manden la guillotina para terminar las obras en dos o tres meses, porque no nos va a alcanzar el tiempo, de una vez les advierto y ahí quienes terminan perdiendo son los ciudadanos”, dijo.

En conferencia de prensa, Tabe indicó que se requiere de más tiempo para ejecutar, supervisar y asegurar las garantías de todas las obras, lo que difícilmente se puede hacer en un trimestre, ya que al contar con un estrecho margen de tiempo se corre el riesgo de que “las obras se hagan al fregadazo o sean de cuarta, cuando lo que queremos son obras de primera”.

Por otro lado, Tabe se declaró listo para duplicar los recursos del Presupuesto Participativo 2025 a través del Peso a Peso, programa exitoso en Miguel Hidalgo que ha logrado mejores obras para las y los vecinos de la alcaldía.

“Gracias a este esfuerzo y al Programa Peso a Peso, hemos logrado mejorar muchísimas calles, parques, plazas en nuestros barrios y unidades habitacionales. El Peso a Peso y el Participativo, son el instrumento o los instrumentos que tienen nuestros vecinos para cambiar la realidad de sus colonias y hemos puesto el ejemplo en la Ciudad de México de que se puede aumentar el Presupuesto Participativo, de que se pueden dar más recursos para que los vecinos decidan en qué se gastan”. precisó.

Con nuestra mega jornada #AntiBachesMH, en la que los funcionarios públicos voluntarios dejaron los escritorios para salir a las calles, hemos tapado hasta hoy más de mil baches y vamos por más, porque así juntos le echamos montón a este problema. pic.twitter.com/BVViPSTBMc — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) August 18, 2025

El alcalde de Miguel Hidalgo, recordó que el año pasado, casi 50 por ciento de las colonias duplicó los recursos del Presupuesto Participativo con el peso a peso y este año refrenda su compromiso de ir Peso a Peso en aquellas colonias que decidieron votar por iluminación, banquetas y repavimentación, apostando por mejorar los espacios públicos.

En torno al #AntibachesMH cuya meta es reparar mil 700 baches de la demarcación, Mauricio Tabe indicó que se avanza firmemente para ser una alcaldía “Cero Baches” y en poco más de una semana se lleva un avance del 59 por ciento.

“Al inicio anunciamos que acabaríamos con los mil 700 baches antes de que terminara el mes de agosto y quiero reconocer a todo nuestro equipo de trabajo, a todos los servidores públicos, porque en diez días hemos logrado acabar con más de mil baches en la alcaldía, ha sido un esfuerzo titánico, porque con ello complementamos las labores que realiza nuestro equipo de servicios urbanos, nuestras tres cuadrillas de bacheo propias y el resto que son por contrato”.

Indicó que en Miguel Hidalgo cuando hay una crisis, “no nos sacudimos la responsabilidad” ni se culpa a la lluvia, sino que “le echamos montón a los problemas” y es así como el liderazgo del gobierno se ejerce.

Por último, Tabe celebró que luego de insistir en la reparación del reencarpetado de la lateral de Río San Joaquín, que desde el sexenio anterior se “dejó hecho una porquería” y ha sido un dolor de cabeza para los vecinos y quienes circulan por esa vía, en breve se vayan a dar inicio a los trabajos e hizo votos para que también se arreglen vías primarias como Constituyentes, Palmas, Ingenieros Militares, Parque Lira, la Calzada México-Tacuba y Periférico, entre otras.

Estuvieron presentes Javier Bernal Robles, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, así como Aureliano Ronquillo González, Subdirector de Infraestructura Urbana e Israel Plata Sánchez, Jefe de área de bacheo.

JVR