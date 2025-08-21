Confirman acción planificada para matar a cercanos a Clara; detienen a 13

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que autoridades detuvieron en un operativo hecho la madrugada de ayer a 13 personas, presuntamente, relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, su secretaria particular y su asesor, respectivamente. A tres meses del crimen, el tirador aún sigue prófugo.

En conferencia, la mandataria local destacó que, mediante un operativo llevado a cabo entre autoridades capitalinas y locales, los elementos de seguridad aprehendieron a los sospechosos, quienes, se presume, participaron en el doble homicidio registrado el pasado 20 de mayo, sobre la avenida Tlalpan, frente a la estación Xola de la Línea 2 del Metro.

“En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas, tres que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento.

TE RECOMENDAMOS: Firman plan de mantenimiento Van Rubalcava y trabajadores por mejoras en Metro

El Dato: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México descartó que Ximena Guzmán y José Muñoz hayan recibido amenazas previas al día del ataque.

“En memoria de Ximena y José, y en respeto a sus familias, amigos y compañeros, este Gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva”, expresó Brugada Molina.

Guzmán Cuevas y Muñoz Vega fueron asesinados la mañana del martes 20 de mayo. Ese día, el asesor abordaba un vehículo conducido por su compañera, quien lo esperaba desde minutos antes.

Cuando el funcionario abordó el auto, un sujeto con casco de motociclista y chaleco se colocó frente al vehículo y los baleó. Las víctimas recibieron 12 disparos.

5 vehículos fueron usados durante todo el proceso de los asesinatos

20 días duró, al menos, la vigilancia en contra de Ximena y José

De acuerdo con la fiscala general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, tras el crimen, el sicario abordó una motocicleta que era conducida por un cómplice. Ambos escaparon a hasta la calle Rubén Darío, casi esquina con Bismark.

En ese punto, los sospechosos abandonaron la moto Bajaj Dominar, placas 84TWP3, de Querétaro, y abordaron una camioneta azul Nissan Kicks, con placas NWG-78-22, del Estado de México; también dejaron el casco y el chaleco fluorescente. Subieron a una camioneta Urvan, con placas V12-BGM, y se fueron hasta la calle Reyna Xóchitl, en Iztacalco, donde cambiaron nuevamente de vehículo, para huir al norte del Estado de México.

Este último vehículo fue localizado por las autoridades días después en el municipio de Tonanitla, a cinco minutos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Bertha Alcalde, Omar García y Pablo Vázquez, ayer, en conferencia sobre el caso. Foto›David Patricio›La Razón

Alcalde Luján reiteró ayer en conferencia que los criminales utilizaron cinco vehículos en la preparación y ejecución del delito: los tres antes mencionados, así como un Renault Fluence y un Chevrolet Optra, con los cuales vigilaron los recorridos de Guzmán Cuevas y Muñoz Vega hacia su trabajo, durante mayo, principalmente, la madrugada previa al homicidio.

“(El dato de los recorridos) refuerza la hipótesis de que la agresión fue producto de una planeación anticipada y sostenida en el tiempo”, dijo.

La fiscala indicó que, a partir de las investigaciones, se ha determinado, al momento, que al menos seis personas participaron en la ejecución material y los seguimientos al auto Audi que manejaba la secretaria particular de Brugada Molina.

Además, la titular del órgano precisó que identificaron la intervención de otras personas que se dedicaron a la recarga de celulares, la obtención y ocultamiento de vehículos y, en general, la logística. Recordó que el 14 de mayo, bajo el modus operandi del ilícito del 20 de mayo, los criminales pudieron haber cometido los asesinatos, pero ese día no se encontraron los funcionarios afuera de la estación Xola.

“Esto refuerza la hipótesis de que los objetivos del ataque eran ambos funcionarios, tanto Ximena Guzmán, como José Muñoz. Además, es probable que el día de los hechos, los sujetos que participaron hayan cambiado de roles”, afirmó.

Luego de las investigaciones, que principalmente han girado en torno a los autores materiales y a la operación logística, indicaron las autoridades, la madrugada del miércoles elementos de seguridad capitalinos y las fuerzas federales llevaron a cabo 11 cateos en predios del Estado de México y la Ciudad de México. En ellos detuvieron a los 13 sospechosos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que seis de los operativos se hicieron en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco y cinco en los municipios del Estado de México Otumba y Coacalco

En el último municipio fue asesinado el 21 de julio de 2021 la mano derecha del ahora secretario federal, Milton Morales Figueroa. El crimen, que no ha llegado a su conclusión, lo cometió, presuntamente, el Cártel Nuevo Imperio.

De acuerdo con las autoridades, los 13 detenidos ayer son Javier “N”, Arlette “N”, Jesús Francisco ”N”, Nery ”N”, Joshua ”N”, Abraham “N”, Francisco ”N”, Norma ”N”, Eduardo ”N”, Fanny ”N”, David ”N”, Arturo ”N” y Sandra ”N”. Ninguno de ellos fue quien disparó a los funcionarios.

Alcalde Luján aclaró que Jesús “N” y Arlette “N” ya contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y asociación delictuosa, mientras que Nery “N” era indagada por asociación delictuosa. En tanto, Abraham “N”, Jesús Francisco “N” y Francisco “N” eran investigados por homicidio y asociación delictuosa.

Las autoridades reservaron datos sobre las líneas de investigación, los autores intelectuales, grupos criminales que podrían estar detrás del crimen, entre otros detalles para no entorpecer las indagatorias.