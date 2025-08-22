Lluvias en CDMX: Registran inundaciones en Iztapalapa y Tlalpan; activan Alerta Naranja en 4 alcaldías

Fuertes lluvias en CDMX de este viernes provocan inundaciones, particularmente en Iztapalapa y Tlalpan.

Las fuertes lluvias azotan la Ciudad de México la tarde y noche de este viernes 22 de agosto, de forma que provocan inundaciones en diversas alcaldías al sur y al oriente, además de que autoridades activaron la Alerta Naranja ante riesgos por las precipitaciones.

A través de redes sociales, el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha informado sobre los encharcamientos e inundaciones que las fuertes lluvias han provocado este día en la capital mexicana.

De esta forma, la SSC-CDMX informó que se registra una fuerte inundación, que derivó en bajada de agua, en la colonia Buenavista de la alcaldía Iztapalapa, particularmente en las calles Villa Franqueza y Villa Gonzalo.

También, una fuerte inundación en Calzada Ermita Iztapalapa y avenida de Las Torres, alcaldía Iztapalapa.

Incluso, medios locales reportaron que las inundaciones en Iztapalapa no solo afectaron la circulación, sino también a los comerciantes instalados sobre las calles. Lo anterior se registró especialmente en la colonia Reforma Política.

En la alcaldía Iztapalapa de la CDMX, la lluvia dejó inundaciones en la colonia Reforma Política, generando afectaciones a comerciantes y al tránsito de la zona.



Por otro lado, destacó que se registran encharcamientos en dos importantes avenidas: Anillo Periférico a la altura de Paseos del Pedregal, alcaldías Tlalpan y Coyoacán, y Anillo Periférico Sur a la altura de la colonia Toriello Guerra, alcaldía Tlalpan.

En el mismo sentido, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) informó que se registra un encharcamiento sobre Periférico y Línea Uno, colonia Pemex, alcaldía Tlalpan. Lo describió como un espejo de 10 metros y tirante de 25 centímetros.

Por todo lo anterior, sugirió considerar como rutas alternas avenida Unión, avenida Insurgentes, calzada de Tlalpan y av. San Fernando.

Las autoridades capitalinas siguen informando acerca de las afectaciones en la CDMX por las fuertes lluvias, que aún se espera continúen hacia altas horas de la noche.

Alerta Naranja en 4 alcaldías; Amarilla en otras 12

En el mismo sentido, antes del inicio de las lluvias, Protección Civil de la Ciudad de México informó que activó la Alerta Naranja y Alerta Amarilla ante las fuertes lluvias de este viernes.

De esta forma, las alcaldías en Alerta Naranja, bajo advertencia de lluvias muy fuertes y posible caída de granizo, son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Tlalpan

Mientras que las alcaldías que se encuentran en Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo son:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

