La capital del país vive una temporada de lluvias excepcionalmente intensa, con tormentas que rebasan la capacidad del drenaje y han provocado inundaciones en calles, viviendas, transporte y hasta el aeropuerto. Las causas combinan infraestructura obsoleta y falta de mantenimiento, así como urbanización descontrolada, hundimiento del suelo, fenómenos como ondas tropicales y la crisis climática.

El propio Zócalo de la ciudad vivió el pasado 10 de agosto una de las lluvias más intensas de su historia reciente, pues registró 84.5 milímetros de precipitación, cifra que superó el récord previo de 67 mm de 1952. Se prevé que las lluvias sigan hasta finales de agosto, por lo que las circunstancias urgen a un nuevo enfoque que combine infraestructura resiliente, planeación metropolitana y educación ambiental, para que la CDMX deje de vivir sus lluvias como emergencias recurrentes

CDMX enfrenta severas inundaciones ante lluvias intensas ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

