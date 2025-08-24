Accidente en autopista México - Pachuca deja al menos 18 heridos y un muerto

'Combi' vuelca sobre autopista México - Pachuca; hay una persona fallecida y al menos 18 heridos.

Un accidente en la autopista México - Pachuca dejó al menos 18 personas heridas y una mujer fallecida después de que un vehículo de pasajeros tipo ‘combi’ volcara sobre la citada vialidad, a la altura de Ecatepec, Estado de México.

Medios locales reportaron que, la mañana de este domingo, el vehículo tipo ‘combi’ perdió el control, derrapó y se volcó a la altura del kilómetro 14 de la autopista México - Pachuca, a la altura de la colonia San Pedro Xalostoc, en Ecatepec, frente a la zona de bodegas.

DOMINGO 24 DE AGOSTO 2025



FUERTE ACCIDENTE VEHICULAR DEJA UNA PERSONA SIN VIDA.



Aproximadamente alas 6:00 am una combi de transporte público sufrió una volcadura sobre la autopista México pachuca km 14 a la altura de las bodegas dirección cdmx cerca de la salida dejando

1/2 pic.twitter.com/9rTQwaVJHo — COMUNIDAD ACTIVA DE REPORTE A LA CIUDADANÍA (@ActivaReporte) August 24, 2025

Por estos hechos, de forma preliminar resultaron 18 personas heridas, las cuales fueron atendidas por los equipos de emergencia de Caminos y Puentes Federales (Capufe), que envió unidades de auxilio vial. Algunas fuentes incluso elevan el número de lesionados a 20.

TE RECOMENDAMOS: Define proyectos comunitarios pendientes IECM inicia Asambleas de Casos Especiales del Presupuesto Participativo 2025 en CDMX

Además, se registró que una persona, a quien se identificó como una femenina, perdió la vida.

🚨 Se registra volcadura de camioneta de transporte público.



👉 Reportan que el accidente en la autopista México-Pachuca dejó al menos 13 personas lesionadas y una más sin vida.

pic.twitter.com/YY9p3mFFdK — Azucena Uresti (@azucenau) August 24, 2025

En fotografías compartidas por medios digitales, se aprecia la unidad tipo ‘combi’ derrapada sobre el asfalto, en la zona del acotamiento, con la parte posterior destrozada y la anterior desprendida.

Se aprecia que policías cercaron la zona y que los equipos de emergencia atienden a los heridos, algunos de los cuales se encuentran en visible pánico.

Afectada la circulación de la Autopista México-Pachuca, dir. CdMx, tras volcadura de transporte público, una persona murió y 20 más resultaron lesionadas. #Ecatepec.



QEPD #Video 🎥👇🏽 https://t.co/KfK9ELpZ7X pic.twitter.com/RCgXKvvQi7 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 24, 2025

De forma preliminar, se estima que el accidente ocurrió a causa de que el conductor manejaba a exceso de velocidad. Además, apuntan a un defecto en las llantas de la unidad como una de las posibles causas.

El tráfico en la zona se encuentra afectado, y se está a la espera de más información por parte de autoridades, especialmente en lo relacionado al estado de salud de los heridos.

¿Cómo prevenir un accidente de tránsito?

Un accidente vial es un evento fortuito cuyo riesgo no es posible eliminar por completo, si bien es posible disminuirlo siguiendo estos consejos:

Respeta las señales de tráfico: Presta atención a las señales de alto, ceda el paso y límites de velocidad

Mantén la distancia: Guarda una distancia segura con el vehículo que te precede para tener tiempo de reacción

No usar el teléfono móvil: Evita distracciones; utiliza manos libres si es necesario

Conduce a la velocidad adecuada: Ajusta tu velocidad según las condiciones del camino y del clima

Usa el cinturón de seguridad: Asegúrate de que todos los ocupantes del vehículo lo usen

No conduzcas bajo los efectos del alcohol o drogas: Designa un conductor sobrio o utiliza transporte alternativo si has consumido

Mantén tu vehículo en buen estado: Realiza revisiones regulares y asegúrate de que frenos, luces y neumáticos estén en óptimas condiciones

Sé previsivo y anticipa situaciones: Observa el comportamiento de otros conductores y anticipa posibles peligros

Usa las luces adecuadamente: Activa las luces en condiciones de poca visibilidad, como lluvia o niebla

Respeta a los peatones y ciclistas: Siempre cede el paso a los peatones en cruces y mantén una distancia segura con ciclistas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am