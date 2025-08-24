IECM inicia Asambleas de Casos Especiales del Presupuesto Participativo 2025 en CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México da inicio al periodo de asambleas para el Presupuesto Participativo 2025.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició el periodo de Asambleas de Casos Especiales de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, que se llevará a cabo del 24 de agosto al 30 de septiembre de 2024.

Estas asambleas tienen como propósito definir los proyectos que se ejecutarán en las colonias donde no existan o no hayan sido votados, resolver empates entre iniciativas ganadoras y emitir constancias de validación una vez determinados los proyectos.

Ciudadanos participan en asambleas para definir el destino del Presupuesto Participativo. ı Foto: Cuartoscuro

El caso de que no se haya celebrado la jornada consultiva en alguna Unidad Territorial (UT) y no se cuente con proyecto para ejecutar, la Asamblea propondrá al menos dos proyectos, debiendo determinar el orden de prelación. Dichos proyectos deberán someterse a consideración del Órgano Dictaminador, que deberá emitir un dictamen dentro de los tres días naturales posteriores a su recepción IECM



En particular, estas asambleas se desarrollan en las UT donde se atienden los casos especiales como:

No se haya realizado la jornada consultiva.

No exista proyecto registrado para ejecutar.

Los proyectos no hayan recibido opiniones.

Se presente un empate en primer lugar entre dos o más proyectos.

Del 24 de agosto al 30 de septiembre, el #IECM celebrará Asambleas de Casos Especiales del Presupuesto Participativo. Consulta el calendario en las Direcciones Distritales y en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana https://t.co/mqBsdYwV1hhttps://t.co/rzjWiXOwU9 pic.twitter.com/U1mzK28xZA — IECM (@iecm) August 24, 2025

Por otro lado, la ciudadanía puede consultar la información y las convocatorias en los estrados de las Direcciones Distritales o en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana: plataformaciudadana.iecm.mx.

El IECM informó que del 21 de agosto al 19 de septiembre la ciudadanía capitalina puede consultar la calendarización de las asambleas, disponible tanto en los estrados distritales como en la plataforma digital.

