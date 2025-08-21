IECM publica lista de proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2025

La entrada del IECM en una imagen de archivo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) publicó la lista de proyectos ganadores de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, tras concluir el cómputo, escrutinio y validación de los resultados obtenidos en las Mesas Receptoras de Opinión el pasado 17 de agosto.

El IECM, a través de sus 33 Direcciones Distritales y oficinas centrales, dio por finalizado el proceso que registró la participación de 295 mil 549 opiniones ciudadanas, equivalente al 4.04 por ciento de la Lista Nominal.

“Asimismo, se encuentran como archivos descargables las Actas de Validación de Resultados de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, la cual registró una participación de 295 mil 549 opiniones emitidas por parte de la ciudadanía, con un alcance estimado del 4.04% de la Lista Nominal.”, detalló el órgano electoral.

Como parte de esta etapa, el organismo emitió constancias de validación a los proyectos ganadores y definió los casos especiales que serán ejecutados por la Alcaldía correspondiente.

Asimismo, los resultados pueden consultarse en el Sistema de Proyectos de Presupuesto Participativo 2025 seleccionando la demarcación y unidad territorial correspondiente. De igual manera, están disponibles en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana en la página oficial del IECM.

De esta manera, la ciudadanía podrá conocer el proyecto ganador en su Unidad Territorial o Habitacional, así como los resultados de las demás propuestas, lo que garantiza transparencia en el ejercicio del Presupuesto Participativo 2025.

Ya puedes consultar los resultados de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.

Sigue atento a las próximas etapas y revisa los proyectos ganadores aquí 👉 https://t.co/KcVkpl3Zqt pic.twitter.com/9ofJIp8ZR8 — IECM (@iecm) August 20, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT