IECM inicia la jornada presencial de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025

Ciudadanos elegirán entre más de 13,000 proyectos en la Consulta de Presupuesto Participativo de la CDMX.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició este 17 de agosto la jornada presencial de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, en la que la ciudadanía podrá emitir su opinión sobre 13,357 proyectos distribuidos en las Mesas Receptoras de Opinión instaladas en la capital.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, señaló que participar y cumplir con este deber fortalece la democracia, cuyo valor y defensa ha costado mucho ganar en la capital.

Hagamos de este nuestro instrumento de participación ciudadana, acudamos a participar, construyamos nuestro Presupuesto Participativo y cumplamos con este deber ciudadano, porque participar es asumir un compromiso y una responsabilidad con el bienestar de nuestra ciudad Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del IECM



El instituto informó que instalaron el 100 por ciento de las 2,427 Mesas Receptoras de Opinión (MRO) y registraron únicamente tres incidentes, todos relacionados con cambios de ubicación debido a que los inmuebles estaban inundados.

El IECM instala mesas de votación para que los capitalinos decidan sobre el presupuesto de sus comunidades. ı Foto: Abraham Saldívar (La Razón de México)

Las autoridades electorales precisaron que las casillas permanecerán abiertas de 9:00 a 17:00 horas en las 16 alcaldías, donde la ciudadanía podrá votar entre más de 13 mil proyectos registrados por vecinas, vecinos, habitantes y personas originarias de la Ciudad de México.

Por su parte, la consejera y presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación, Érika Estrada Ruiz, informó que en esta edición la ciudadanía presentó 23,031 proyectos para las 1,781 unidades territoriales, lo que representa una cifra récord.

Asimismo, detalló que las mujeres registraron 59.8 % de los proyectos, los hombres aportaron 39.7 % y menos del 1 % correspondió a personas que se reconocen con otro género.

Este año la respuesta de la ciudadanía me parece ejemplar y superó el récord histórico en la presentación de proyectos. Estamos hablando de un total de 23,031 proyectos para las 1,781 unidades territoriales que integran nuestra ciudad. El 59.8 % fueron presentados por mujeres, el 39.7 % por hombres y menos del 1 % por personas que se reconocen con otro género. Además, en esta ocasión, el Presupuesto Participativo ha alcanzado hogares con un enfoque incluyente, extendiendo su mano a tres sectores cuya participación es todavía más compleja debido a su situación Érika Estrada Ruiz, consejera del IECM



