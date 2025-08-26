Realizan operativo para buscar a 2 presuntos ladrones en estación Normal de la Línea 2 del Metro.

Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportaron una balacera en la estación Normal, de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Además, en videos se observó una fuerte movilización de elementos de seguridad.

Posteriormente, las autoridades rechazaron que se realizaran disparos de arma de fuego dentro de las instalaciones. El Metro de la CDMX explicó que la movilización policiaca obedeció a la búsqueda de 2 personas, que presuntamente cometieron un robo al exterior.

▶ #Video | Se reporta un incidente en la estación Normal de la Línea 2 del Metro, donde las autoridades registran una movilización por supuestos disparos de arma. La situación genera un operativo de emergencia, y se reporta que hay una persona lesionada. La seguridad de la zona… pic.twitter.com/0iEEkaFY7n — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 27, 2025

“Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ingresó a las estaciones San Cosme y Normal de la Línea 2 para ubicar a dos hombres presuntamente implicados en un robo ocurrido en el exterior. No hubo detonaciones dentro de las instalaciones“, indicó el Metro en la red social X.

Además, señaló que la circulación de trenes se detuvo momentáneamente durante el operativo realizado en las estaciones San Cosme y Normal de la Línea 2. Agregó que actualmente la marcha es continua.

SSC de CDMX ofrece detalles sobre el operativo en el Metro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que las personas que eran buscadas en el operativo realizado en las estaciones San Cosme y Normal son una mujer y un hombre.

Ambos habrían participado en el robo de un bolso de mano a una mujer extranjera, de 35 años de edad, que acudió al Aeropuerto Felipe Ángeles a realizar el cambio de divisas. El delito ocurrió en un hotel localizado en la esquina de las calles República de Cuba y Allende.

De acuerdo con la SSC-CDMX, el hombre disparó contra la víctima y, posteriormente, abordó una motocicleta, en la que ya se encontraba otra mujer para huir del lugar.

“El hombre realizó un disparo y huyó a bordo de una motocicleta color rojo en la que ya lo esperaba una mujer; paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron a la lesionada con herida de bala en el abdomen, por lo que la trasladaron a un hospital para su atención médica definitiva”, indicó la policía capitalina.

Hasta el momento, no se ha logrado la detención de las dos personas implicadas, pero ya se realiza un seguimiento por el sistema de videocámaras.

